Открытая тренировка по самбо прошла в центральном парке Павловского Посада

Началась тренировка с разминки на ковре, затем спортсменов научили правильной технике падения и самостраховке. После все желающие смогли потренироваться и отработать несколько приемов на практике.

«Множество желающих смогли присоединиться к новому для них виду спорта, потренироваться и получить заряд спортивного и хорошего настроения. Мы всегда рады видеть такую активную и вовлеченную молодежь, и советуем всем больше двигаться, проводить время бодро и весело. Ведь спорт - это залог долгой и здоровой жизни!» - сказал муниципальный координатор проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия» Василий Ерохин.

Тренировку организовали при поддержке Федерации дзюдо и самбо Павлово-Посадского городского округа в рамках проекта «Самбо в парках!» партии «Единая Россия».

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