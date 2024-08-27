Открытая тренировка по проекту «Zа Самбо» прошла в Воскресенске

В мероприятии приняли участие как опытные самбисты, так и молодые спортсмены из разных секций, а также дети и подростки, желающие попробовать свои силы в этом увлекательном виде спорта.

«Самбо - уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и формирует твердый мужской характер, стойкость и выносливость. В Воскресенске самбо пользуется особой популярностью, и наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Цель проекта «Zа Самбо» заключается в развитии, популяризации и пропаганде самбо как важной составляющей российской культуры и отечественного спорта. Мероприятие собрало множество зрителей и вдохновило участников на дальнейшие тренировки и достижения в этом виде спорта.

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