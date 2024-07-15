Открытая тренировка по мотоциклетному спорту прошла в Химках

Мотогонщикам рассказали о подвиге российских пограничников в доме юного техника «Интеграл». Также спортсмены поучаствовали в показательных заездах на мотоциклах.

«Такие уроки проводим для патриотического воспитания молодёжи, чтобы они помнили о подвигах наших предков и ценили то, что армия нашей страны делает для нас. Такие мероприятия мы стараемся проводить как можно чаще, примерно три раза в месяц», - рассказала начальник отдела технических видов спорта дома юного техника «Интеграл» Евгения Капралова.

Напомним, что в Химках регулярно проводят мотопробеги, приуроченные к памятным датам. Например, байкеры клуба «Ночные волки» организовали масштабный автопробег ко Дню Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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