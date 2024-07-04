Открытая тренировка по маунтинбайку прошла в Химках

Развивающаяся инфраструктура округа позволяет активно заниматься спортом и любителям, и профессионалам. После масштабного ремонта в прошлом году в Химках открыли комплексы «Родина» и «Юность».

«Удобно, когда городская инфраструктура позволяет заниматься спортом около дома. Есть дети, которые уже на протяжении года систематически принимают участие в открытых тренировках и спортивных мероприятиях. Позже мы этих ребят рекомендуем в различные секции и помогаем туда записаться», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мастер-классы и открытые тренировки регулярно проводят в Химках профессиональные спортсмены.

Совсем недавно в школе «Лига первых» в Химках завершилась спартакиада «Звонкое лето», в которой приняли участие команды из 13 летних лагерей. Ребята соревновались сразу в нескольких видах спорта: мини-футболе, пионерболе, плавании, настольном теннисе, шашках и шахматах.

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