04 июля 2024, 21:44

Открытая тренировка по маунтинбайку прошла в Химках

Администрация Химки г.о.
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Тренировку по маунтинбайку провели для школьников в парке «Экоберег» городского округа Химок. Дети из многодетных и малообеспеченных семей преодолели 10 километров на горном велосипеде.

Развивающаяся инфраструктура округа позволяет активно заниматься спортом и любителям, и профессионалам. После масштабного ремонта в прошлом году в Химках открыли комплексы «Родина» и «Юность».

«Удобно, когда городская инфраструктура позволяет заниматься спортом около дома. Есть дети, которые уже на протяжении года систематически принимают участие в открытых тренировках и спортивных мероприятиях. Позже мы этих ребят рекомендуем в различные секции и помогаем туда записаться», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мастер-классы и открытые тренировки регулярно проводят в Химках профессиональные спортсмены.

Совсем недавно в школе «Лига первых» в Химках завершилась спартакиада «Звонкое лето», в которой приняли участие команды из 13 летних лагерей. Ребята соревновались сразу в нескольких видах спорта: мини-футболе, пионерболе, плавании, настольном теннисе, шашках и шахматах.

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Спортсмены Дети Химки
04 июля 2024, 22:35
Жителям Подмосковья объяснили пользу от биометрии
Unsplash
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Многие слышали о биометрии, но не всем известно, что это такое и как пользоваться этой современной технологией. Именно поэтому Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало жителям региона о пользе от нее.

В обществе существуют разные мнения о биометрии: одни поддерживают, другие высказывают свои опасения из-за существующих мифов. Новые технологии всегда вызывают страх, особенно в области финансов.

Часто люди теряют свои документы, карты или проездные билеты. Такие ситуации действительно случаются. Потеря физических документов означает потерю личных данных, которые могут быть использованы мошенниками. С биометрией все проще, ведь ваша «улыбка» не теряется. Данные шифруются и защищаются в системе.

Важно отметить, что по закону данные, используемые биометрической системой, не хранятся вместе с личными данными. Таким образом, другой человек не сможет получить доступ к вашим данным и взять на кредит.

Возможные изменения во внешности не являются проблемой, так как система все равно сможет идентифицировать гражданина. Однако после пластической операции потребуется обновление данных.

Данные биометрии могут использоваться исключительно для предоставления государственных и гражданских услуг.

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Технологии
04 июля 2024, 21:40
Мастер-класс по акварели пройдет в «Умной библиотеке» в Химках 6 июля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Бесплатный мастер-класс по акварели «Прекрасные розы» пройдет в «Умной библиотеке» Химок. Мероприятие проведут в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Муниципальный депутат Инна Монастырская поделилась, что волшебная техника рисования акварелью позволяет создавать невероятно нежные и живые изображения. Прозрачные слои краски, плавные переходы цвета, легкие мазки - все это создает неповторимую атмосферу легкости и свежести.

Напомним, мероприятие пройдет 6 июля в 18:00 по адресу улица Калинина, 13. Для посещения мастер-класса необходимо предварительно записаться по телефону 8-929-612-85-62.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Химки конкурсы
04 июля 2024, 21:40
Новую дорожную разметку начали наносить в Новых Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дорожную разметку начали наносить на отремонтированных трассах в Химках. Работы идут на Молодежном проезде, Юбилейном проспекте, а также улицах 9 мая, Панфилова и Дружбы.

Нанесение разметки завершат к середине июля. Новое покрытие будет более долговечным и светоотражающим. Линовку осуществляют механизированные машины по специальным меткам.

«Ручные работы проводятся в дневное время на тех объектах, где меньше трафик. Механизированные работы в основном проводятся в ночное время, поскольку надо перекрывать улицы. Они предполагают оборудование, которое едет по дороге и наносит разметку согласно меткам», - рассказал заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Константин Игнатьев.

Каждый день дороги линуют около 20 человек с помощью специальной техники. В конце месяца бригады закончат класть разметку в Новых Химках и начнут линовать трассы в Сходне, Фирсановке и Подрезкове.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Химки Дороги
04 июля 2024, 21:06
Число нарушителей атрибутики такси снизилось в Подмосковье на 17% за год
Пресс-служба Минтранса МО
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Нейросеть за полгода обнаружила свыше четырех тысяч нарушений атрибутики такси в Подмосковье. Этот показатель снизился примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По словам заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, в случае выявления нарушений, водителям выписываются предостережения.

«В случае невыполнения специальных требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области», - указал Алексей Гержик.

С октября 2021 года контроль за соответствием региональному стандарту машин такси ведет полностью автоматизированная система «Такси-контроль», разработанная специалистами «Урбантех».

Она позволяет обнаруживать нарушения атрибутики у таксопарков без участия инспекторов Госавтоинспекции. Нейросеть, осуществляющая анализ материалов с камер фотовидеофиксации, а также обнаруживает автомобили с нарушениями цветовой гаммы.

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Алексей Гержик Такси Водители Нейросети

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