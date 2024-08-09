Открытая тренировка по футболу для детей пройдет в Лобне 10 августа

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Ребята познакомятся с тренерами местного клуба и смогут сыграть в одну из самых популярных игр в мире.

Кроме того, участники открытого занятия получат сертификат на три бесплатные тренировки, что станет отличным стимулом для дальнейших занятий спортом.

Ранее на стадионе «Москвич» все желающие смогли принять участие в занятиях по легкой атлетике и пляжному волейболу. Участники получили возможность узнать технику выполнения упражнений и правила игр, а затем применить полученные знания на практике.

Напомним, что в рамках празднования Дня физкультурника в Лобне также пройдет ежегодный «Яблочный трейл», который стартует 10 августа в 10:00 на стадионе «Москвич».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».