29 февраля 2024, 17:53

Отказов в выдаче разрешений на строительство в Подмосковье стало на 50% меньше за год

Медиасток.рф
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Количество отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось в Подмосковье с 70% до 20% по итогам января и февраля. С начала года документ запросили тысячу раз. Отказано было в 205 случаях.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, количество отказов снизилось благодаря работе Центра содействия строительству.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, раньше сотрудники учреждения только давали инструкции, а теперь перешли к полному сопровождению проектов.

«Наша задача - максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок», - сказал он.

Министр добавил, что благодаря изменению принципов работы ведомства объем строительства нежилых объектов вырос. Так, с начала года ЦСС выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Это в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

Кроме того, с начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 153 нежилых объекта, что в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

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Строительство Работа
29 февраля 2024, 17:46
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела первый личный прием жителей
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Первый личный прием жителей провела глава городского округа Лобня Анна Кратова. Вместе заместителями она рассмотрела вопросы граждан.

Главной темой стал вопрос смены управляющей компании. Его могут принять жители на общем собрании собственников.

«Со стороны администрации мы можем обеспечить, чтобы запрос на смену управляющей компании был рассмотрен надзорными органами в соответствии с законом», - отметила в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

Отметим, что на прием к главе могут записаться все желающие. Сведения о том, как осуществляется запись, доступны по телефону 7 (925) 114-90-34 в будние дни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Первый личный прием жителей провела глава городского округа Лобня Анна Кротова. Вместе заместителями она рассмотрела вопросы граждан.

Лобня
29 февраля 2024, 17:07
«Я люблю каждого своего пациента». Терапевту Инне Павловой из Солнечногорска исполнилось 85 лет
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Терапевт Андреевской поликлиники в Солнечногорске Инна Федоровна Павлова отметила 85-летие. На сегодняшний день ее трудовой стаж в медучреждении составляет 59 лет.

Инна Федоровна родилась в семье военного врача на Дальнем Востоке в 1939 году. Позже семья переехала в Калининскую область. Наблюдая за работой отца, она тоже решила посвятить свою жизнь помощи людям и в 1962 году окончила Калининский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.

После работала главным врачом в Жереховской участковой больнице под Лихославлем. На своем посту Инна Павлова провела электричество в медучреждение и наладила автобусное сообщение до Лихославля.

В 1965 году она приехала в Подмосковье и начала работать в Андреевской поликлинике на должности участкового терапевта, где трудится и по сей день. Инна Федоровна окончила ординатуру по специальности терапевт. Она также имеет специализацию по функциональной диагностике.

«С годами работы я убедилась в одном: пациенты часто приходят не только за медицинской помощью, они приходят за надеждой, за сочувствием, за добрым словом. Я люблю каждого своего пациента», - поделилась Инна Павлова.

Пациенты отзываются о докторе как о квалифицированном и внимательном специалисте. Инна Федоровна ведет прием в кабинете неотложной помощи в Андреевской поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Солнечногорск Врачи
29 февраля 2024, 16:57
Выставка-продажа сельхозпродукции пройдет в Воскресенске 1 марта
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Выставка товаров сельхозпроизводителей пройдет в Воскресенске 1 марта. Приобрести продукцию подмосковных фермеров можно будет в парке «Усадьба Кривякино».

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, выставка пройдет в рамках мероприятия «Мартовские котики в парке». На ней каждый желающий сможет приобрести уникальные сувениры, изделия ручной работы, а также мясные и рыбные деликатесы, мед и многое другое.

Кроме того, на выставке будет открыта «Станция доктора Айболита», где владельцы домашних животных смогут пообщаться с ветеринарами.

Для гостей также проведут мастер-классы и викторины.

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Сельское хозяйство Воскресенск
29 февраля 2024, 16:47
Школьники из Химок прошли стажировку на местном телевидении
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Телеканал «Химки ТВ» провел первую медиастажировку для учеников школы «Лига первых». Профессиональные журналисты научили старшеклассников создавать новостные сюжеты.

Ребята изучили все этапы создания новостей: они искали инфоповоды, снимали и монтировали видео, а также готовили сюжеты к выпуску.

«Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы „Лига первых“. Они озвучили ее на встрече с главой округа - Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. <…> Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников», - рассказала руководитель управления информационной политики администрации городского округа Химки Александра Афанасьева.

Меньше чем за неделю школьники прошли полный цикл работы телевизионной редакции.

«В процессе нашей стажировки я всерьез задумалась о том, что мне действительно интересно заниматься журналистикой. Я считаю, что это уникальная возможность для школьников - ощутить себя в роли монтажера, редактора и корреспондента. Это очень большой и ценный опыт для нас», - поделилась ученица школы «Лига первых» Арина Мац.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Химки Журналистика Школьники Телевидение

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