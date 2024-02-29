Отказов в выдаче разрешений на строительство в Подмосковье стало на 50% меньше за год

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, количество отказов снизилось благодаря работе Центра содействия строительству.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, раньше сотрудники учреждения только давали инструкции, а теперь перешли к полному сопровождению проектов.

«Наша задача - максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок», - сказал он.

Министр добавил, что благодаря изменению принципов работы ведомства объем строительства нежилых объектов вырос. Так, с начала года ЦСС выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Это в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

Кроме того, с начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 153 нежилых объекта, что в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

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