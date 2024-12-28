28 декабря 2024, 10:07

Отель во Фрязине стал победителем областного конкурса

Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Конкурс проводило Министерство культуры и туризма Подмосковья, чтобы определить лучшие учреждение в индустрии туризма. Отель «Планета IQ» стал лучшим в номинации «Бизнес-отель года».

Голосование проходило онлайн. В нем участвовали не только жители Подмосковья, но и туристы из всех регионов России. Отметим, что в прошлом году в аналогичном конкурсе отель занял почетное третье место.

Отель «Планета IQ» находитсяв центре культурной и деловой жизни наукограда. Это один из проектов группы компаний «Исток-Аудио», известной своими высокими стандартами качества. Все номера в отеле просторные, комфортабельные, оформлены с учетом современных тенденций и имеют все необходимые удобства для гостей.

Конкурс «Лучшая организация туристской индустрии» на приз губернатора Андрея Воробьева проводится в Московской области ежегодно. По замыслу организаторов, онс должен повысить качество обслуживания туристов, способствовать продвижению регионального туристского продукта и формировать положительный имидж профильных компаний.

Туризм Фрязино конкурсы
27 декабря 2024, 23:12
Глава Химок Волошин и депутат Госдумы Полякова провели открытый прием жителей
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На встрече жители городского округа Химки смогли задать все интересующие вопросы главе муниципалитета Дмитрию Волошину и депутату Государственной думы Алле Поляковой. Центральной темой обсуждения стало образование.

Компенсации за аренду жилья, грантовая поддержка учителей и учащихся, а также капитальный ремонт школ - эти и другие вопросы прозвучали в приемной.

«В этом году в химкинские школы привлекли почти 280 учителей, обязательно продолжим работу уже в новом году. Для того, чтобы нашим педагогам было комфортно работать, реализуем программы поддержки. Это касается как молодых учителей, так и тех, кто трудится в образовании не один десяток лет», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Заявители из Химок обсудили вопросы на личной встрече, а жители соседних муниципалитетов смогли присоединиться к беседе с помощью удобного онлайн-формата. Участие в консультации также приняла замминистра образования Московской области Анна Гребцова.

«Создание комфортной образовательной среды - это один из приоритетов для жителей городов, который, к слову, лежит в основе всей Народной программы „Единой России“. Тематические встречи с гражданами региональная общественная приемная „Единой России“ организует постоянно. Благодарю главу городского округа Химки Дмитрия Волошина и его команду за помощь в организации встречи», - отметила депутат Государственной думы Алла Полякова.

Химки Депутаты Образование
27 декабря 2024, 23:06
Администрация Химок провела встречу с жителями Левобережного микрорайона
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Выездную встречу с жителями округа сотрудники администрации провели в Левобережном микрорайоне Химок. Представители городских служб и профильных ведомств приняли обращения у 44 горожан.

Традиционно обращения касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Помимо обсуждения насущных вопросов, заявители также предложили свои идеи по улучшению инфраструктуры округа и подали заявки на проведение ремонта. Немаловажной оказалась возможность оставить при помощи специального QR-кода отзыв об уже проделанной работе.

Формат выездной администрации востребован среди жителей: он позволяет решать вопросы оперативно.

Отметим, что всего в этом году во всех микрорайонах городского округа Химки провели 53 подобные встречи. Специалисты обработали более 2600 обращений.

Благоустройство ЖКХ Химки
27 декабря 2024, 22:14
«Спокойных дежурств и надежного тыла». Андрей Воробьев поздравил спасателей с праздником
РИА «Новости»
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников МЧС. Он выразил особые слова благодарности ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто достойно продолжает это дело.

Губернатор отметил, что в регионе работают 19 тысяч спасателей, которые ежедневно сталкиваются с различными вызовами. За 2024 год сотрудники МЧС выезжали на 15 тысяч происшествий и ликвидировали последствия пяти ЧС.

Андрей Воробьев напомнил о январской аварии в Климовске, когда без тепла остался весь город, а также о теракте в «Крокусе».

«Они работали круглосуточно, вытаскивая людей из-под завалов и борясь с огнем. Благодаря их труду и смелости удалось спасти более 140 человек», - отметил губернатор Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что сам из семьи спасателей, его отец - Герой России и заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, а также участник миротворческих операций.

«Спасибо за профессионализм и за то, что вы всегда приходите на помощь первыми. Желаю спокойных дежурств и надежного тыла. С праздником!» - поздравил спасателей губернатор Подмосковья.

Праздники Спасатели Андрей Воробьев МЧС РФ Россия
27 декабря 2024, 21:52
Глава Балашихи Сергей Юров вручил новогодние подарки юным жителям округа
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Двое школьников из Балашихи получили из рук главы округа подарки к Новому году. Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и руководитель муниципалитета Сергей Юров сняли с елки желаний шары с письмами Деду Морозу от Кирилла и Дениса.

Накануне Нового года подарок получил ученик четвертого класса Кирилл Тимошенков. Мальчик участвует в школьных олимпиадах, увлекается театром, занимается лепкой, ходит на занятия по футболу и посещает бассейн. Отец Кирилла - участник специальной военной операции, он служит на фронте с октября 2022 года. В своем письме Деду Морозу Кирилл попросил подарить ему самокат. Сюрприз юному жителю Балашихи вручили не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава муниципалитета.

«Поздравили с Новым годом Кирилла из Балашихи. Его папа - участник СВО, сейчас на реабилитации дома. Кирилл написал письмо Деду Морозу. Сегодня передали мальчику подарок от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Желаю Кириллу и его родным крепкого здоровья, счастья и благополучия в новом году!» - сказал Сергей Юров.

Еще один школьник из Балашихи, Денис Иванов, получил свой подарок в этот день. Первоклассника воспитывает опекун. Денис любит рисовать, петь и собирать конструкторы лего. В своем письме мальчик попросил подарить лего-машину.

«Первоклассник обрел новую семью в 2022 году. Мальчик написал письмо Деду Морозу и очень ждал нас в гости. Передали подарки от Игоря Брынцалова и поздравили их с мамой с наступающим Новым годом», - поделился глава Балашихи Сергей Юров.

Праздники Дети Балашиха Новый год

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