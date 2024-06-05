Отель для студентов построят в Долгопрудном в 2026 году

«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь инвестор планирует в четвертом квартале 2026 года, вторая очередь будет полностью реализована до 2030 года. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Общежитие возведут для школьников физтех-лицея имени Капицы и студентов МФТИ, а также аспирантов и преподавателей. Основной корпус гостиницы будет рассчитан на 200 номеров для студентов и школьников, 12 номеров «полулюкс» - для аспирантов и преподавателей и шесть «семейных люксов» для профессорского состава.

«При поддержке правительства Московской области мы сможем реализовать на территории региона уникальный проект, который будет включать в себя не только отель, но и экспериментальный центр, доступный для школьников и студентов со всей России», - рассказал генеральный директор «Физтехленда» Михаил Докукин.

На территории главного корпуса появится ресторан, конференц-зал, переговорные комнаты, спортивный зал и другие необходимые помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».