Отец погибшего бойца СВО помог волонтерам из Богородского городского округа закупить маскировочные сети
Отец бойца спецоперации Михаил Грошев начал оказывать финансовую поддержку волонтерам из Богородского городского округа после гибели сына. Мужчина помогает закупать маскировочные сети и костюмы для военнослужащих. Отправляют посылки защитникам волонтеры из сообщества «Богородские берегини».
«С древних времен женщины оберегали воинов, семьи с помощью оберегов, которые вышивали на одежде. Так и „Богородские Берегини“ охраняют наших ребят», - считает Михаил Грошев.
Сын Михаила Федор Грошев мечтал о карьере музыканта, но его планы изменились в октябре 2022 года, когда он был призван на службу в зону специальной военной операции. Менее чем через год на фронте, в возрасте 24 лет Федор погиб.
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