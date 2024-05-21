Отец и сын Титунины из Подольска получили награды за спасение людей
Глава Подольска Григорий Артамонов наградил Олега и Матвея Титуниных за спасение пассажиров в Санкт-Петербурге. Жители Подмосковья отдыхали в городе на Неве и катались на катере, когда недалеко от них в Мойку рухнул автобус.
Титунины одними из первых бросились на помощь людям. Как только удалось приблизиться к месту аварии, Олег схватил пожилого мужчину, который смог выбраться из автобуса, и затащил его в катер.
«Жалко людей. Очень жалко. Я с дедушкой сразу начал говорить. Через пару минут он пришел в себя и стал спрашивать про свою жену. Я старался поддержать его», - поделился школьник Матвей Титунин.
Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов вручил Олегу и Матвею знак отличия «За доблесть в спасении». Теперь заслуги семьи отметили и в родном Подольске.
После падения автобуса с моста в Санкт-Петербурге из девяти пассажиров выжили только водитель и мужчина, которому помогли Титунины.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».