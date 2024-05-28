28 мая 2024, 14:06

Отделочные работы начались в детском саду на Юбилейном проспекте в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Завершилось возведение третьего этажа нового детского сада на Юбилейном проспекте в Химках завершили. Сейчас там ведутся отделочные работы. Учреждение откроют осенью.

В детском саду закончились монолитные работы. Там уже обустроили крышу, внутренние коммуникации и установили окна. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке.

«По срокам госпрограммы сдача детского сада запланирована на 2025 год, однако сейчас строительные работы ведутся опережающими темпами, поэтому обновленное учреждение откроет свои двери уже осенью текущего года», - сказала заведующая дошкольным учреждением, муниципальный депутат городского округа Химки Юлия Ишкова.

Планируется, что после завершения ремонта площадь сада увеличится вдвое - с 2,6 до 4,8 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 320 детей от полутора до семи лет. Там появятся помещения для занятий, игровые комнаты, спальни, раздевалки, музыкальные и физкультурные залы. На прилегающей территории возведут игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября.

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Химки Детские сады
28 мая 2024, 14:37
Юные музыканты выступили на концерте «Культурное поколение Подмосковья» в Пушкино
Министерство культуры и туризма Московской области
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Юные музыканты со всей страны выступили на концерте «Культурное поколение Подмосковья», который прошел 26 мая в Пушкинском городском округе. На сцене Большого зала Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева свои номера представили лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, юные музыканты уже имеют множество наград. Это победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», Молодежных Дельфийских игр России, стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Организатором концерта выступил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области музыкального искусства.

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Дети Концерты
28 мая 2024, 14:36
Министерство жилищной политики Подмосковья рассказало о строительстве новых соцобъектов
Министерство жилищной политики Московской области
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Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова со своими заместителями Иваном Синельниковым и Семеновым Золотовым провела встречу с жителями Подмосковья в приемной региональной правительства. Представители ведомства рассмотрели 18 обращений, а соответствующие службы получили поручения, исполнение которых взяли под особый контроль.

Жители задали множество самых волнующих вопросов по улучшению жилищных условий, расселению ветхого фонда, градостроительной деятельности, строительства социальных объектов, а также восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от мошеннических действий.

В ведомстве отметили, что подобные встречи проводятся регулярно, а записаться на следующий прием можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

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Строительство Аварийное жилье
28 мая 2024, 14:31
Маленький театр кукол в Балашихе завершил сезон
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Балашихинский театр кукол завершил творческий сезон спектаклем «На грядке все в порядке». Зрителями стали дети участников специальной военной операции.

Маленький театр кукол уходит на каникулы. В культурном учреждении в микрорайоне Южный завершили сезон и попрощались со зрителями до осени, представив напоследок постановку «На грядке все в порядке». В зрительном зале были дети участников специальной военной операции.

Перед спектаклем ребятам устроили развлекательную программу на улице, они оставили пожелания артистам и рисовали мелками.

Постановка позволила зрителям тоже стать участниками действия, артисты смогли подключить детей к творческому процессу.

Осенью театр кукол откроется обновленным. Здесь заменят кресла и сделают несколько вариантов рассадки гостей. За счет средств федеральных субсидий поставят еще два спектакля, премьеры которых пройдут в начале осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Спектакль Театры Балашиха
28 мая 2024, 14:27
Студенты из Люберец прошли в финал международной IT-олимпиады
Министерство образования МО
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Финал международной олимпиады в сфере IT завершился в Архангельске. Представители колледжа имени Гагарина в Люберцах вошли в число лидеров.

Денис Фоменко занял третье место в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Разработка игр - GameDev», Евгения Солдатова стала финалисткой в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Лучший свободный диплом». Ребята достойно показали себя в разработке игр и ПО.

Всего на олимпиаде выступили более 350 студентов из разных стран. Победители и призеры получили ценные призы, дипломы и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты конкурсы

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