Отделению анестезиологии и реаниматологии больницы в Воскресенске исполнилось 30 лет

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Поздравить дружный коллектив с юбилеем и наградить за добросовестный труд приехали главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Они поблагодарили медиков за профессионализм, доброту и чуткость.

Отделение работает круглосуточно, врачи всегда готовы оказать экстренную помощь пациентам любого возраста, в том числе и детям. Спасать жизни помогает не только профессионализм медиков, но и новейшее оборудование.

«Поступает очень много современной аппаратуры, которая позволяет нам работать в операционных, проводить высокотехнологичные операции и диагностику больных», - поделилась заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии стационара № 1 Воскресенской больницы Юлия Маркова.

Современное оборудование требует совершенствование навыков, поэтому врачам и медсестрам также приходится постоянно учиться и обновлять свои знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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