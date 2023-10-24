Отделения «Почты России» капитально отремонтировали еще в 3 округах Подмосковья
Обновленные отделения «Почты России» открылись в Реутове, Люберцах и Наро-Фоминске. После капитального ремонта здесь появились новая мебель, кондиционеры и камеры наблюдения.
Во время ремонта рабочие обновили фасады и крыши зданий, заменили окна и двери, освежили внутренние помещения и привели в порядок инженерные системы. После этого в отделения завезли новую мебель для клиентов и сотрудников, установили кондиционеры и камеры видеонаблюдения. Дизайн выполнили в корпоративном стиле «Почты России».
«Мы хотим, чтобы каждый житель Московской области мог получить любые почтовые услуги рядом с домом в комфортных и современных условиях. Стараемся соответствовать ожиданиям наших клиентов», - отметил директор московского макрорегиона «Почты России» Сергей Бритвин.
Три офиса в Реутове, Люберцах и Наро-Фоминске обслуживают в общей сложности почти 44 тысячи человек. В отделениях можно отправить и получить посылки с письмами, оплатить жилищно-коммунальные услуги, получить пенсию, оформить подписку на печатные издания.
Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны , подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.
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