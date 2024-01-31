Отделения хирургического профиля развернули на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн

Одно из них - рентгенологическое - оснащено компьютерной томографией (КТ) и магнитно-резонансной томографией (МРТ). В этом отделении применяются методы рентгеновской диагностики и хирургического вмешательства, включая проведение коронарографии и последующее стентирование сосудов сердца.

Отделение общей хирургии ежегодно осуществляет не менее 400 операций на органах брюшной полости, применяя видеоэндоскопическое оборудование. Это позволяет проводить диагностику и лечение с высокой точностью и эффективностью.

Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, включая случаи, требующие хирургического вмешательства, таких как эндопротезирование суставов конечностей.

Кроме того, в госпитале функционирует отделение сердечно-сосудистой хирургии, где проводится консервативное лечение и обследование пациентов с поражениями артерий и вен нижних конечностей. Здесь специалисты также выполняют реконструктивные вмешательства на важных артериях, таких как цереброваскулярный бассейн, брюшная аорта, ее висцеральные ветви и артерии конечностей.

«Малоинвазивные хирургические методы лечения значительно снижают риск послеоперационных осложнений у пациентов», - подчеркнул заведующий хирургическим отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Бирюков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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