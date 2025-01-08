Отделение «Союза женщин России» в Химках реализовало 17 проектов в 2024 году

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Самыми активными в 2024 году были Совет семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и Комитет по женскому здоровью. Также на встрече отметили социально-образовательный проект «Мотиватор-тин».

Выдающимся участницам организации вручили благодарственные письма от председателя Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерины Богдасаровой.

«В 2025 году мы планируем продолжать работу по уже заданным направлениям, развивать и масштабировать проекты. А также запустим новые социально-значимые инициативы, уделяя особое внимание мероприятиям, приуроченным к юбилею Победы в Великой Отечественной войне», - поделилась председатель Химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Перед гостями встречи выступили артисты вокальной студии «КузинаСтар». А заведующая Центра общественного здоровья Химкинской больницы, участница Химкинского отделения «Союза женщин России», поэтесса Ольга Чиркова прочитала свои стихи.

Ранее отделение «Союза женщин России» в Химках организовало форум «Здоровая семья - здоровая Россия». Ведущие врачи Подмосковья рассказали жителям и гостям округа о главных показателях здоровья, правильном питании, профилактике заболеваний и многом другом.