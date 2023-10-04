Отделение сосудистой хирургии открылось в Люберецкой больнице

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Одной из первых пациенток стала пенсионерка с инсультом. Пациентка испытывала сильные головные боли в области затылка, жаловалась на шум в ушах.

«Во время операции мы выполнили надрез на шее слева, чтобы обеспечить доступ к пораженному участку, и выделили сосуды сонной артерии из мягких тканей», - прокомментировал заведующий отделением Агита Разгоев.

В отделении будут оперировать людей с поражением магистральных артерий. Отмечается, что большая часть летальных исходов связана именно с этим диагнозом. Получить направление на плановую операцию в сосудистое отделение можно у лечащего врача в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что детскую больницу в Красногорске достроят через полгода. По его словам, она станет лучшей в Подмосковье - это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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