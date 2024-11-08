08 ноября 2024, 14:02

Отделение рентгенохирургической диагностики открыли в медцентре Рошаля

Пресс-служба Минздрава МО
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Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения заработало в Детском медцентре имени Рошаля в Красногорске. Оно стало первым в своем роде в регионе.

В отделении рентгенохирургических методов будут проводить плановую и экстренную помощь детям с врожденными пороками сердца, тромбами, стенозами и другими заболеваниями. По словам главврача медучреждения Татьяны Шаповаленко, его оснастили двумя рентгеноперационными и современными ангиографическими комплексами.

«Такое высокотехнологичное оборудование дает возможность проведения сложных внутрисосудистых операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями. Возможности КТ навигации и 3D визуализации позволяют врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски при проведении хирургического вмешательства», - сказала она.

Клинический центр имени Рошаля стал флагманским проектам Подмосковья, координирующим все детские медучреждения региона. Там работают профессионалы со всей страны. Ежегодно помощь в центре будут получать свыше 150 тысяч юных пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.

Дети Больницы
08 ноября 2024, 14:03
Бесплатная юридическая консультация для участников СВО и их семей состоится 25 ноября в Павловском Посаде
Пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
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В Павловском Посаде состоится бесплатная юридическая консультация для участников специальной военной операции и их семей 25 ноября. Жители города смогут получить квалифицированную помощь юристов в рамках федерального закона о бесплатной юридической помощи.

Консультация пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: площадь Революции, дом 4, кабинет 101. Услуга предоставляется ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Юридическую помощь окажут специалисты Государственного юридического бюро Московской области.

Такие консультации проходят в округе ежемесячно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
08 ноября 2024, 14:02
Детский сад построят в рабочем поселке Томилино к 2028 году
Мособлархитектура
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Новый детский сад построят в микрорайоне Птицефабрика рабочего поселка Томилино к 2028 году. Дошкольное учреждение появится вблизи Рязанского и Егорьевского шоссе.

«По проекту детский сад общей площадью более семи тысяч квадратных метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание выполнят в современном минималистичном стиле с облицовкой бетонной плиткой под кирпич. Палитра представлена оттенками серого и бежевого. Выразительность придадут декоративные ажурные орнаменты, выполненные художественной кладкой. На фасадах без окон сделают рельефные аппликации из кирпича.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

Люберцы Детские сады
08 ноября 2024, 13:49
Новые уличные фонари установят в деревне Матвейково
Пресс-служба администрации г.о. Ступино
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Выездная встреча глава городского округа Ступино с жителями состоялась в селе Ситне-Щелканово.  В мероприятии также приняли участие заместители руководителя муниципалитета и депутаты окружного совета.

Жители Ситне-Щелканова и близлежащих населенных пунктов рассказали Сергею Мужальских о волнующих их вопросах и проблемах. Обращения касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания многоквартирных домов и дорожной сети.

«В сельской местности традиционно высокий запрос на наличие дорог и освещения, благоустройство общественных пространств», - отметил руководитель муниципалитета.

Староста деревни Матвейково Татьяна Горбунова обратилась к Сергею Мужальских с просьбой об установке новых опор уличного освещения и открытии продуктового магазина. Жителей села также интересует постановка на кадастровый учет местного родника и участка земли для создания сквера.

Татьяне Горбуновой ответили на заданные вопросы, а детали обращения проработают заместители главы округа. Установку опор освещения включат в план работ на 2026–2027 годы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Ступино
08 ноября 2024, 13:37
Студенты ГСГУ посетили международную конференцию по цифровым технологиям
Министерство образования МО
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Студенты экономического факультета коломенского ГСГУ приняли участие в международной научно-практической конференции «Экономика и инновационное развитие». Они также посетили семинар о цифровых технологиях.

Конференцию организовали Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, отдел науки РЭУ, базовая кафедра торговой политики и Московское областное отделение «Опоры России», рассказали в Минобразовании Подмосковья. Студенты и педагоги смогли обменяться опытом с коллегами из других стран.

На семинаре выступила профессор кафедры менеджмента и экономики Алла Столярова. Она рассказала о важности цифровых технологий для развития студенческого бизнеса. О концепции «умного города» рассказал директор проектов «Ростелеком» Алексей Колгушкин.

Студенты также выступили с докладами о геймификации в финансовом секторе, NFT, гринвошинге и видеоиграх для продвижения брендов.

Студенты

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