Отделение реанимации открыли в селе Растуново городского округа Домодедово

В новом отделении всегда дежурят врачи-реаниматологи. До его открытия и. о. заведующей реанимационным отделением Растуновской участковой больницы Анастасия Вельмезова работала в другой больнице - в Самаре.

«У нас в стационаре находится много пациентов разного терапевтического профиля. И чтобы им оказать помощь и не возить в другие стационары нашей больницы, открыли нашу реанимацию», - заявила Вельмезова.

По ее словам, транспортировка больного всегда сказывается на состоянии больного негативно.

С оборудованием для нового отделения помогла больница в Домодедово. В будущем в нем планируют установить собственное.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».