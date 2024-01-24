24 января 2024, 11:50

Отделение реабилитации открыли в Андреевской поликлинике в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Отделение третьего этапа медицинской реабилитации открыли в Андреевской поликлинике в Солнечногорске. За первый месяц работы курс процедур прошли около 50 человек.

Записаться на прием к реабилитологу можно через портал госуслуг или по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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В отделении оборудовали кабинет эрготерапевта, где пациенты могут восстановить бытовые навыки после перенесенного инсульта. Для этого организована мини-квартира с кухней и ванной комнатой. Там также работает реабилитолог, два инструктора по лечебной физической культуре, физиотерапевт и два массажиста.

Зал механотерапии оснащен беговой дорожкой, велотренажером, брусьями для занятий. Работает и кабинет физиотерапии. Кроме того, на базе поликлиники открыт дневной стационар отделения реабилитации на четыре койки. Там пациенты получают дополнительную медикаментозную терапию.

«В основном у нас проходят реабилитацию пациенты после заболеваний нервной системы таких как инсульт, после заболеваний сердечно-сосудистой системы таких как инфаркт или сердечная недостаточность, а также пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В основном курс лечения длится 10 дней и занимает не менее трех часов в день. Одновременно реабилитацию может проходить около 10 человек», - рассказала заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина.

Здравоохранение Солнечногорск Медицина
24 января 2024, 12:53
Еще один рентген-аппарат установили в больнице в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
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Новый цифровой рентген-аппарат заработал в Верейском филиале Наро-фоминской больницы. Его установили вместо старого аналогового оборудования.

«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. К концу 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы, и маммографы», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На закупку нового аппарата направили около 20 миллионов рублей. Это уже второй рентген-аппарат в больнице, который запустили в 2024 году.

Рентген-кабинет будет работать в одну смену и принимать амбулаторных пациентов из близлежащих населенных пунктов - это около 20 человек в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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Наро-Фоминск Медицина
24 января 2024, 12:52
Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний счетчиков в январе
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Подмосковный расчетный центр напомнил жителям о сроках передачи показания счетчиков за январь. Сделать это можно до 26 числа.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сроки передачи показаний счетчиков зависят от условий управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Они указаны в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

Передать показания можно через чат-бот, в личном кабинете расчетного центра, через мобильное приложение, а также по телефону 8 499 444-01-00 и в клиентских офисах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
24 января 2024, 12:32
Подмосковье заняло 2-е место в России по количеству производителей органических продуктов
Unsplash
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Московская область продолжает активное развитие органического направления. Регион занимает второе место в рейтинге регионов России по количеству таких производителей.

«Формирование и развитие рынка органической продукции - одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса Московской области. В регионе 13 производителей выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукцию растениеводства», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Органический сертификат позволяет выделить продукцию на прилавках магазинов и способствует формированию положительного имиджа компании. Это увеличивает интерес к торговой марке и привлекает новых покупателей.

В Подмосковье производители органической продукции могут получить субсидию на производство коровьего или козьего молока.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
24 января 2024, 12:29
Капитальный ремонт начался в лицее № 1 и школе № 5 в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Подрядная организация приступила к капитальному ремонту лицея № 1 и школы № 5 в Солнечногорске. Все работы завершат к началу сентября.

Здание школы № 5 - одно из старейших в центральной части Солнечногорска. Его построили в 1940 году. Сейчас учреждение требует масштабных обновлений. Помимо комплексного капитального ремонта помещений, там построят спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Обновления затронут и здание лицея № 1 имени Александра Блока, построенное в 1964 году. Подрядчик выполнит работы на площади три тысячи квадратных метров.

«На сегодняшний день уже определена подрядная организация, которая выполнит капремонт в школе № 5 и лицее № 1 до начала учебного года. Проекты объектов образования находятся в стадии утверждения. На время проведения капремонта все обучающиеся временно переведены в школы № 2, № 4, № 6 и № 7, а также в школу „Солнечная“ и Дом детского творчества „Буревестник““ , - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас подрядная организация «Строительно-монтажное управление-55» завершила обследование технического состояния зданий и проводит демонтаж дверных проемов, перегородок и полов, а также вывоз строительного мусора из помещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск

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