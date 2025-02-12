Отделение реабилитации для особенных детей открылось в Лобне

Здесь созданы все условия для комплексной реабилитации и гармоничного развития детей: проводят реабилитационные и досугово-развивающие занятия, тренировки по лечебной физкультуре, танцам и музыке. Также в специально оборудованных кабинетах с детьми работают психологи, логопеды и дефектологи.

В планах центра на ближайшее будущее - расширять спектр услуг и возможностей. С 1 марта планируют открыть дополнительные помещения, предназначенные для проведения занятий по социально-бытовой адаптации и арт-терапии для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет.

Для того, чтобы оформить ребенка в семейный центр «Дмитровский», родителям необходимо подать соответствующую заявку на сайте , прикрепив необходимый пакет документов, и уведомить об этом руководство центра.