Отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют в июне

Отделение «Почты России» отремонтируют до конца июня. Здание, в котором сейчас располагается офис, принадлежит территориальному управлению Росимущества.

«В ближайшие дни подрядчик займется кровлей, после этого рабочие выполнят косметический ремонт и приведут в порядок ступени на входе, чтобы посетителям и работникам почты было комфортнее. Стоит отметить, что для качественного обслуживания поселка существующий офис слишком мал. Поэтому будем подбирать альтернативное помещение. Один из вариантов - организовать полноценное почтовое отделение на месте закрытых магазинов на первом этаже дома № 4», - отметил Андрей Иванов.

С мая в поселок будет приезжать сотрудник «Почты России», чтобы развозить квитанции и корреспонденцию по домам.

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