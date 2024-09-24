24 сентября 2024, 21:37

Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 в Подмосковье

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 лучших в Подмосковье. Итоги работы за первое полугодие подвели президиуме регионального политического совета партии.

Мероприятие прошло под руководством секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

«Всего в Химках 19 проектов „Единой России“ в сферах спорта, здравоохранения, медицины, социальной политики, образования, культуры. Ведем активную работу по каждому направлению. Благодарю коллег за высокую оценку нашей работы!» - отметил глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

Партия в Химках насчитывает свыше четырех тысяч членов и около двух тысяч сторонников. По всей стране работают около 90 тысяч первичных отделений «Единой России». В Московской области действуют около четырех тысяч первичных отделений.

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Химки «Единая Россия»
24 сентября 2024, 21:37
Более 100 новых лавочек установили в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил, как проходит реконструкция парка имени Толстого. Сейчас рабочие обустраивают тропинки, велодорожки и монтируют опоры освящения.

Благоустройство парка Толстого проводят в несколько этапов, при этом вход для отдыхающих всегда открыт. Вторая стадия реконструкции охватит территорию в 12 гектаров.

«Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

Специалисты уже обновили более 30 дорожек и установили свыше 100 новых лавочек, а также обустроили детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Помимо этого, в рамках первого этапа реконструкции в парке запустили сухой фонтан и открыли колесо обозрения.

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Благоустройство Химки Парки
24 сентября 2024, 21:37
Жители Ногинска провели субботник в исторической части города
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Жители микрорайона Красный Электрик вместе с депутатом Богородского округа Олегом Пушенком провели субботник в исторической части города. Весь необходимый инвентарь предоставили местные предприятия.

Жители микрорайона Красный Электрик приняли участие как в наведении порядка, так и в благоустройстве территорий. Провели опиловку под будущую ливневку за домом № 1 по улице Московской, очистили ручей от поросли и мусора возле почты в сторону Часовни. Такой отклик со стороны жителей не удивителен, ведь не за горами 75-летний юбилей микрорайона Красный Электрик.

Его история началась в 1951 году, когда на болотистых землях совхоза «Ямские леса» началось строительство электрической подстанции. Со всех уголков страны сюда ехала молодежь, приезжали целыми семьями. Первые строители поселка жили в палатках на месте бывшего летного поля. В 1954 году Ногинская подстанция начала свою работу, и жилой поселок при ней получил название Красный Электрик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о назначении Павла Биды министром экологии региона.

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Субботник Богородский
24 сентября 2024, 19:46
Более 30 предприятий в Подольске воспользовались поддержкой органов власти
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В Подольске четыре предприятия, работающие в сферах дополнительного образования и медицины, получили льготные займы от Фонда микрофинансирования Московской области. Восемь компаний воспользовались поддержкой Гарантийного фонда региона, а более 20 организаций прошли консультации и обучающие программы Фонда внешнеэкономической деятельности.

Ежегодно начинающие и социальные предприниматели Подольска могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей для покрытия будущих затрат на коммунальные услуги, аренду и покупку основных средств. Программа «100% Подмосковье» уже помогает 55 предпринимателям повысить узнаваемость их продукции и бренда.

На муниципальном уровне также оказывается поддержка представителям малого и среднего бизнеса. В прошлом году пять предприятий получили компенсации за затраты на покупку или лизинг оборудования, а в 2024 году планируется поддержать еще четыре компании.

Подольские компании, предприниматели и самозанятые могут воспользоваться субсидиями, грантами и льготным финансированием благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Уже в этом году бизнес-сообщество региона сможет возместить затраты на работу с маркетплейсами, лицензионные договоры франшизы, а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

«Наше взаимодействие с бизнес-сообществом Подольска будет продолжено в прежнем активном режиме. Только с января состоялось порядка 700 встреч, круглых столов и консультаций, на которых мы рассказали о реализуемых и планируемых мерах поддержки. Узнать больше о них можно на официальном сайте администрации и в социальных сетях», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

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Подольск Бизнес
24 сентября 2024, 17:30
Первое заседание Совета депутатов в новом составе прошло в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск состоялось первое заседание Совета депутатов после выборов, прошедших 6–8 сентября. Заседание традиционно открыл старейший депутат Александр Смуров, который предоставил слово председателю Территориальной избирательной комиссии Игорю Подоленчуку.

На заседании депутаты утвердили регламент Совета и выбрали его председателя. Единогласно был избран Сергей Матвиенко, который поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность конструктивного сотрудничества с администрацией для развития городского округа.

Заместителями председателя Совета стали Сергей Слепов и Алексей Пахомов. На заседании присутствовал глава городского округа Алексей Малкин, который пожелал депутатам плодотворной работы и подчеркнул значимость взаимодействия.

Депутаты заслушали отчет главы округа о деятельности администрации в 2023 году и признали его удовлетворительным. Также было принято решение об образовании постоянных депутатских комиссий по ключевым направлениям: бюджету и налоговой политике, ЖКХ и благоустройству, экономической политике, законности и местному самоуправлению, а также социальной политике.

Следующее заседание Совета депутатов назначено на 15 октября 2024 года.

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Депутаты Воскресенск

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