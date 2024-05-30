Отделение нейрохирургии открыли в больнице в Сергиевом Посаде

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До открытия отделения жителей округа транспортировали в МОНИКИ имени Владимирского. Теперь вся необходимая медпомощь доступна в Сергиево-Посадской больнице.

«Пока мы оказываем экстренную медицинскую помощь. Всего на базе отделения развёрнуто пять коек», - отметил главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

Сейчас в отделении работают пять нейрохирургов. Они проводят такие операции, как: удаление субдуральной, эпидуральной и внутримозговой гематом, трепанация при инсульте и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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