Отделение «Молодой Гвардии» открыли в филиале авиационного института в Химках

Представители «Молодой Гвардии Единой России» рассказали ребятам о результатах работы организации за последний год. Они также поделились опытом и обсудили со студентами планы на будущее.

Мероприятие посетил и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк. Он рассказал студентам о перспективах для членов «Молодой Гвардии».

«Вступление в „Молодую Гвардию“ предоставляет уникальную возможность для молодых людей объединяться вокруг общей цели - улучшения жизни своего города. Присоединившись к этой общественной организации, ребята находят единомышленников и генерируют новые идеи. Также ее активисты реализуют разнообразные проекты и инициативы», - отметил он.

Лидер Движения общественной поддержки также напомнил, что отделения «Молодой Гвардии» расположены во всех регионах России. Только в Московской области их насчитывают 57. В городском округе Химки свыше 2000 активистов организуют патриотические мероприятия, поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают приютам для бездомных животных, проводят акции в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Молодогвардейцы также выезжают в освобожденные регионы России с волонтерскими миссиями.