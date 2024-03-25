Отделение медицинской реабилитации открыли в Дубне

Местные врачи способны помочь пациентам восстановиться после серьезных травм и ранений, а также при нарушениях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы. Участник СВО Виталий Бутаков находится здесь всего лишь несколько дней, но уже успел оценить условия.

«Процедур много, только успевай ездить, отношение везде хорошее, не только от персонала, но и от пациентов, чувствуются позитивные эмоции от всех», - поделился Виталий Бутаков.

Отделение рассчитано на 26 человек. Здесь используются инновационные отечественные методы и технологии для реабилитации пациентов, включая методы обратной биологической связи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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