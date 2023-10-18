Отделение физиотерапии отремонтировали в больнице Электрогорска
Отделение физиотерапии открыли после ремонта в Электрогорской городской больнице. Там будут работать электросветолечебный кабинет, ингаляторий, кабинет теплолечения, массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.
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На торжественном открытии отделения собрались почетные гости, представители администрации, сотрудники городской больницы и местные жители.
«Мы с вами видим отремонтированное помещение нашей физиотерапии. Это здание 1960-го года постройки. И благодаря губернаторской программе оно обрело новую жизнь», - сказал заместитель главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков.
Когда-то это здание строилось для размещения молочной кухни. Но в 1994 году здесь открыли физиотерапевтическое отделение. Здание капитально отремонтировали в 1996 году. Следующий ремонт провели в 2023 году по программе «Здравоохранение Подмосковья» благодаря поддержке губернатора и Министерства здравоохранения региона.
«В ближайшее время будем проводить прием пациентов. Так что приглашаем вас на лечение: электрофорез, тубусный кварц, УВЧ. Можно сочетать электролечение с ингаляционной терапией», - отметила заведующая отделением физиотерапии Надежда Масленникова.
В обновленных помещениях установили комфортабельные диваны, оборудовали палаты и массажный кабинет.