16 ноября 2023, 23:57

Отделение для подопечных с ОВЗ старше 18 лет открыли в реабилитационном центре Электрогорска

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Новую практику по реабилитации ввели в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский» в Электрогорске. В новом отделении работают с ребятами с ОВЗ старше 18 лет. С ними поют, делают зарядку, проводят спортивные игры и развивают мелкую моторику.

Многие занятия проводят в игровой форме. Так подопечные легче усваивают материал, а сотрудники находят индивидуальный подход.

«Оказалось, что мы не дорабатывали этот вопрос, <…> что им (воспитанникам центра - прим.ред.) нужны эти занятия по досуговой деятельности для разнообразия, чтобы они вышли из своих квартир, чтобы они могли чем-то заниматься, чтобы у них была какая-то разнообразная жизнь», - рассказала замдиректора центра Лариса Ханова.

Недавно ребят возили на экскурсию в центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Здесь создали военный городок 40-х. Воспитанники центра изучили макеты техники, оружия, формы и одежду тех лет.

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Электрогорск
16 ноября 2023, 23:27
Отделение реанимации открыли в селе Растуново городского округа Домодедово
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Отделение реанимации открыли в больнице села Растуново в городском округе Домодедово. Оно рассчитано на три койки.

В новом отделении всегда дежурят врачи-реаниматологи. До его открытия и. о. заведующей реанимационным отделением Растуновской участковой больницы Анастасия Вельмезова работала в другой больнице - в Самаре.

«У нас в стационаре находится много пациентов разного терапевтического профиля. И чтобы им оказать помощь и не возить в другие стационары нашей больницы, открыли нашу реанимацию», - заявила Вельмезова.

По ее словам, транспортировка больного всегда сказывается на состоянии больного негативно.

С оборудованием для нового отделения помогла больница в Домодедово. В будущем в нем планируют установить собственное.

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Город Домодедово
16 ноября 2023, 22:50
Детская школа искусств в Подольске переехала в новое помещение
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Детская школа искусств «Моя Русь» в Подольске переехала в новое помещение, которое в два раза больше предыдущего. Учреждение посетил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.

Школа искусств «Моя Русь» одна из немногих в регионе и единственная в Подольске специализируется именно на изучении традиционного народного творчества.

На «Музыкальном фольклоре» вместе с сольфеджио изучают, например, игру на традиционных народных инструментах и фольклорное пение. Направление «Декоративно-прикладное творчество» также отличается от привычного. Дети здесь учатся писать по дереву, создают глиняные игрушки, делают художественную вышивку.

Учреждение «Моя Русь» основали в октябре 1994 года.

«Это уже третье помещение, здание. В начале у нас была гимназия № 4. Нам там выделили зал актовый и два кабинета. Из гимназии мы уходили, нас было 120 человек детей. И всего шесть преподавателей», - сообщила основательница МУ ДШИ «Моя Русь», заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова.

Сегодня воспитанников уже 340. В два раза увеличилась и площадь помещений - более 500 «квадратов» занимают 14 просторных кабинетов.

«Так как мы долгое время находились в здании КДЦ „Южный“, нам выделили помещение вместо библиотеки», - заявила директор школы Евгения Блинкова.

Библиотека переехала в здание культурно-досугового центра «Южный», где раньше находилась «Моя Русь». Григорий Артамонов внимательно осмотрел все новые помещения школы искусств и поручил включить в план на следующий год ремонт лестничных пролетов и фасада здания на Молодежной, 9.

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Подольск
16 ноября 2023, 22:17
Подмосковье и Ростех в кратчайшие сроки построили котельную в Сергиевом Посаде
Минэнерго МО
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В Сергиевом Посаде состоялся пробный запуск блочно-модульной котельной. Ее возвели в кратчайшие сроки правительство Московской области и госкорпорация «Ростех». В запуске поучаствовали вице-губернатор Евгений Хромушин и глава округа Дмитрий Акулов, сообщили в Министерстве энергетики региона.

Объект появился на территории Загорского оптико-механического завода. Она заменит поврежденную котельную СТЭКа. К постройке подвели газопровод и электричество. Специалисты проложили 800 метров тепловых сетей и сети водоснабжения, а также возвели трансформаторные подстанции.

«Общий срок работ с момента подготовки площадки составил два с половиной месяца, а сама стройка - всего полтора месяца <…> Особую благодарность хотел бы выразить Ростеху, который оперативно определил лимит финансирования», - заявил Хромушин.

Котельная заработает на полную мощность в течение недели. Специалисты запустят все пять котлов.

«Более 10 тысяч жителей Сергиев Посада получат качественное бесперебойное отопление и горячее водоснабжение», - сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Ростех Строительство Отопление Сергиев Посад
16 ноября 2023, 22:05
Небольшую гостиницу и мастер-классы предложила усадьба «Пуршевские дали» в Можайске в этом году
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Культурно-ремесленный центр «Пуршевские дали» в Можайске включает в себя гончарную мастерскую, цех фаянса и обжига, концертно-выставочный зал, два небольших номера для гостей. Усадьба существует более восьми лет. Это семейная мастерская, где для посетителей проводят экскурсии и мастер-классы по работе с глиной и гончарным кругом.

Посуда, игрушки, сувениры - все многообразие керамики находится в магазине при ремесленном центре. А еще здесь есть привлекательные елочные игрушки.

Для тех, кто хотел бы сделать что-то из глины самостоятельно, проводят мастер-классы. Гостей учат лепке, росписи и глазурировать изделия. Мастер-классы есть индивидуальные и групповые.

В этом году открылась выставка «Дом пингвинов». Там можно увидеть более тысячи представителей из разных материалов.

Усадьба также предлагает два небольших, но уютных номера для проживания. Один из них - в деревянном доме на втором этаже. В нем есть все необходимое для комфортного проживания. А приятным бонусом станет балкон с видом на яблоневый сад и зона барбекю около дома. Здесь можно остаться на несколько дней, заняться гончарным делом и отдохнуть от городской суеты.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Можайск

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