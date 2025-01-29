29 января 2025, 14:19

Отделение Центра реабилитации детей-инвалидов открыли в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости

Центр рассчитан на одновременное пребывание 60 пациентов в возрасте от четырех до 18 лет. В нем уже занимаются 50 человек, 28 из которых — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Занятия с детьми проводят логопеды и дефектологи. Под их руководством юные пациенты выполняют различные лечебные упражнения. В отделении также есть музыкальный зал для всестороннего гармоничного развития детей.

Заведующая отделением реабилитации Алла Куприенко отметила, что для сотрудников центра очень важно создать условия комфортного пребывания пациентов. «Здесь любят каждого ребенка, и дети всегда могут рассчитывать на нашу поддержку», - сказала она.

В отделении не только оказывают реабилитационные услуги, но и уделяют внимание матерям особенных детей. Организация работает на базе Центра помощи семье и детям по адресу: Аэропортовская улица, 8. Обратиться за помощью к специалистам могут родители детей с постоянной регистрацией в Московской области. Для этого необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг.

Дети Лобня Инвалиды
29 января 2025, 17:56
Выставку графики Виктора Числова открыли в Богородском округе
Читайте нас в: Google Новости
В Ногинском торговом центре «Атриум» состоялось открытие персональной выставки графики Виктора Числова. Мероприятие привлекло множество зрителей и прошло в уютной обстановке кофейни Coffee Story.

Автор является членом Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и Союза художников России, что подчеркивает его значимость в художественном сообществе. Творения Виктора Числова запомнились зрителям благодаря своей искренности и лиричности, отражая красоту родной природы.

В день открытия выставки прозвучали теплые слова от коллег и друзей, которые высоко оценили профессионализм и уникальный стиль художника. Атмосфера праздника усиливалась звуками саксофона, а за панорамными окнами открывался вид на предвечерний город.

Посетители оставили восторженные отзывы, отмечая интеллигентность и спокойствие картин, а также впечатляющие пейзажи, созданные с использованием цветного карандаша. Выставка стала настоящим подарком для жителей Богородского округа и предоставила уникальную возможность насладиться искусством за чашечкой ароматного кофе.

Выставки Художники Богородский
29 января 2025, 17:39
Более 800 кг старой бытовой техники приняла с января площадка «Мегабак» в Истре
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Жителям муниципалитета напомнили о возможности сдать в пункт приема «Мегабак» отработавшие бытовые приборы и получить денежное вознаграждение. Площадка расположена в Истре на улице Ленина, у дома № 1.

Пункт «Мегабак» в Истре был открыт в 2021 году в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Удобная локация в черте города активно используется жителями и позволяет собирать большие объемы вторсырья.

Только с начала января текущего года на переработку отправили более 800 килограммов отслужившей бытовой техники, которую сдали горожане.

В 2024 года площадка из-за высокой востребованности была увеличена вдвое. На территории имеются бункеры для сбора черного и цветного металла, бытовой техники, отработанных шин, пластика, макулатуры и текстиля, батареек, стекла, алюминиевых банок и другого сырья. Также установлен уголок буккросинга, видеокассет и игрушек, Информация об условиях приема вторсырья размещена на информационном стенде.

Истра Экология Мусор
29 января 2025, 17:26
Лыжные соревнования в память о тренере Николае Данилине прошли в Истре
пресс-служба администрации м.о. Истра
Читайте нас в: Google Новости
Мероприятие стало праздником для любителей зимних видов спорта. Каждый участник мог проявить себя на дистанции и показать свой уровень физической подготовки.

Тренер Николай Данилин был гордостью муниципального округа и настоящей легендой. Соревнования призваны были напомнить о его вкладе в развитие лыжного спорта в Истре.

На старт вышло более 60 спортсменов самого разного возраста. Лучшие результаты показали Петр Выборов, Глеб Горбачев, Яна Уварова, Ульяна Кравчук, Тимофей Сотсков, Анастасия Головина, Евгений Клюквин и Татьяна Короткова.

Серебряными призерами соревнований стали Стефан Горбачев, Святослав Митянин, Артем Джураев, Максим Волков, Анна Асеева, Анастасия Островская, Любовь Кравчук и Василиса Петрова. Бронзовые награды выиграли Владимир Выборов, Иван Буренков, Всеволод Русманов, Павел Михайлин, Екатерина Пшеничникова, Ирина Хлестова, Александра Веселова и Алина Кулаева.

Спортсмены получили подарки от спонсора турнира ООО «Салат глобал» и неравнодушных жителей, организовавших призовой фонд соревнований.

Спортсмены Истра
29 января 2025, 16:38
Глава Подольска провел встречу с сотрудниками промпредприятия в Климовске
Пресс-служба администрации Подольска
Читайте нас в: Google Новости
Встреча в формате выездной администрации прошла на промышленном предприятии в Климовске. На мероприятие пришли глава округа, депутаты и прокурор.

Участниками встречи стали председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, прокурор Иван Денисов, депутат Мособлдумы Павел Максимович и сотрудники администрации муниципалитета.

Собравшимся рассказали о модернизации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстве парков. Так, в парке «Дубрава» появятся игровые площадки и места для отдыха. Также работы пройдут в лесопарке «Дубки».

Кроме того, на мероприятии обсудили деятельность «УК Подольск», содержание жилищного фонда и прилегающей территории. Здесь отрегулируют работу подрядчиков, которые складируют мусор во дворах.

Другими темами стали работа общепита, транспортная доступность и расселение аварийного жилья. Специалисты зафиксировали обращения и взяли их в работу.

«В микрорайоне Климовск проводим больше всего работ по модернизации объектов теплоснабжения, капитальному ремонту многоквартирных домов. Справедливо, что основные вопросы звучали именно по этим направлениям», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подольск Благоустройство ЖКХ

Новости по теме