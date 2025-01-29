Отделение Центра реабилитации детей-инвалидов открыли в Лобне

Занятия с детьми проводят логопеды и дефектологи. Под их руководством юные пациенты выполняют различные лечебные упражнения. В отделении также есть музыкальный зал для всестороннего гармоничного развития детей.

Заведующая отделением реабилитации Алла Куприенко отметила, что для сотрудников центра очень важно создать условия комфортного пребывания пациентов. «Здесь любят каждого ребенка, и дети всегда могут рассчитывать на нашу поддержку», - сказала она.

В отделении не только оказывают реабилитационные услуги, но и уделяют внимание матерям особенных детей. Организация работает на базе Центра помощи семье и детям по адресу: Аэропортовская улица, 8. Обратиться за помощью к специалистам могут родители детей с постоянной регистрацией в Московской области. Для этого необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг.