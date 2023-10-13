Отдел ЗАГС в Лобне зарегистрировал 600-й брак с начала года

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Сотрудники ЗАГСа поздравили не только 600-х новобрачных, но и все семейные пары, зарегистрировавшие брак в этот день. Они отметили, что самый популярный возраст для вступления в брак - это 22-26 лет.

Напомним, отдел ЗАГС в Лобне располагается на центральной улице Ленина, дом № 21. Контактный телефон: 7 495 577-10-06 и 7 (498) 602-00-87.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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