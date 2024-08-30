Отдел бюро технической инвентаризации открыли в МФЦ в Мытищах

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В Бюро все желающие смогут получить технический паспорт или план, а также справки о зарегистрированных правах.

Также здесь получится пройти согласование проектов перепланировки или экспертизу перевода садовых домов в жилые, межевание участков, инвентаризацию. Такие услуги оказывают сотрудники бюро технической инвентаризации.

Прием посетителей в филиале в многофункционального центра идет с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом № 4, окно № 22.

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