Отчетный концерт творческих коллективов прошел в Павловском Пасаде

На сцену вышли как юные таланты, так и опытные артисты, продемонстрировав свое мастерство в народных и современных танцах, исполнив песни разных поколений.

«Сегодня мы официально заявляем, что стали на год старше и еще более профессиональными! Наши ребята упорно трудились весь год, не пропуская ни одной репетиции, - поделилась заведующая Домом культуры Галина Акирова.

В настоящее время в Доме культуры «Большедворский» работают 8 бюджетных и 6 платных кружков, а также 5 любительских объединений. Около 400 человек в возрасте от 3 до 80+ лет занимаются здесь танцами, вокалом, шахматами, игрой на гитаре, театральным искусством и рисованием. Для самых маленьких открыта студия раннего развития, а пожилые жители активно участвуют в проекте «Активное долголетие».

Летом творческие коллективы уйдут на каникулы, но уже в сентябре в Доме культуры вновь закипит жизнь, начнутся новые репетиции и покорение новых творческих вершин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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