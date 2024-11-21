Отчетный концерт театральной студии «Лампа» прошел в Котельниках
Традиционный праздник осени организовала театральная студия «Лампа» в Котельниках. Участники коллектива представили номера, к которым подготовились самостоятельно.
Актеры сами подбирали костюмы и готовили концертную программу. Поддержать юные таланты пришли родные и друзья.
«Поддержка близких - это самое главное, что мы можем дать нашим детям, со всем остальным они прекрасно справляются сами!», - отметила руководитель Ольга Полевая Театральная студия «Лампа» - молодой коллектив. В этом году ему исполнилось четыре года. Здесь ставят спектакли, развивают актерские таланты у детей и взрослых. «Лампа» успешно участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
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