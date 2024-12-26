26 декабря 2024, 21:11

Отчетный концерт театра песни пройдет в Одинцове 29 декабря

Читайте нас в: Google Новости

В Одинцовском округе продолжаются новогодние мероприятия. В Культурно-досуговом центре «Назарьевский» 29 декабря состоится отчетный концерт Театра песни «Лилиум», которым руководит Виктория Ягодина.

Участники коллектива - талантливые юные артисты, которые выступали в популярных телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети». Они также неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

На концерте зрители услышат популярные отечественные и зарубежные хиты в исполнении солистов и ансамблей «Лилиума». Ведущим мероприятия станет актер театра и кино, главный режиссер Одинцовского Центра культурного развития Андрей Лобачевский.

Театр «Лилиум» стал ключевым участником грантового проекта - музыкального спектакля «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Отчетный концерт пройдет в 16:00 по адресу: Одинцовский округ, поселок Назарьево, строение № 39. Мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет.

Праздники Театры
26 декабря 2024, 20:39
Художественный руководитель «Огнива» Гущук получил стипендию губернатора
Читайте нас в: Google Новости
Наградили руководителя театра кукол «Огниво» Алексея Гущука стипендией губернатора за постановку спектакля «Слушай, Ленинград!». Ее приурочили к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Художественный руководитель мытищинского театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина» стал обладателем стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области в 2025 году». Заслуженный артист России Алексей Гущук работает в родном театре уже больше девяти лет. Наградили его за патриотический спектакль «Слушай, Ленинград!».

Постановка напоминает зрителям о людях, которые прошли Великую Отечественную войну, о человеческих судьбах, о подвигах на пути к победе. Сюжетную линию построили на истории учительницы музыки из блокадного Ленинграда. Вместе со своими воспитанниками она готовится к концерту вопреки страшным условиям, голоду и постоянным бомбардировкам.

Репетиции спектакля стартуют в ближайшее время, а премьеру запланировали на начало мая 2025 года. Постановка рассчитана на взрослых зрителей и школьников средних и старших классов.

Мытищи Андрей Воробьев Театры Артисты
26 декабря 2024, 19:12
Спартакиада допризывной молодежи города стартовала в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
В школе № 3 городского округа Лобня состоялось торжественное открытие 38-й Спартакиады допризывной молодежи общеобразовательных учреждений города. Участники мероприятия сдают нормативы по гимнастическому троеборью.

Молодые люди на спартакиаде показали свою силу, выносливость и ловкость. Участники выполняли подтягивания на перекладине, подъем переворотом в упор и отжимания от брусьев.

Уже в феврале стартует следующий этап - военно-прикладное троеборье. А к маю организуют финальное легкоатлетическое троеборье и торжественное награждение по итогам спартакиады.

Победители и призеры получат фирменные медали и переходящий кубок. Его хранит команда-победитель до следующих состязаний.

Как рассказали организаторы спартакиады, соревнования - это не просто проверка физической подготовки, это один из важных шагов на пути к становлению настоящих защитников Родины.

Лобня Молодежь
26 декабря 2024, 19:04
Даты ледовых шоу с известными фигуристами опубликовали в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Жителей и гостей Московской области приглашают на ледовые шоу с известными фигуристами. Постановки представят олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух.

С 1 по 12 января пройдет 15 ледовых представлений. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар», в котором представит небольшие истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина.

Илья Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый».

Вход на все спектакли свободный. Ознакомиться с расписанием ледовых шоу можно на сайте welcome.mosreg.ru.

Лобня Молодежь
26 декабря 2024, 19:03
Дети с ОВЗ из Лобни выиграли всероссийский турнир по мини-футболу
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковном Центре социальной геронтологии «Чайковский» состоялся всероссийский епархиальный турнир по мини-футболу среди людей с инвалидностью. Лучшей нападающей признали Алену Ефремову из Лобни.

В городском округе Лобня действует спортивная программа «Мини-футбол с особенными детьми». Команда из Лобни заняла первое место на всероссийском турнире в категории - ИН-2 синдром Дауна младшая группа. В составе команды: вратарь Леонид Кондрашов, Алена Ефремова, Родион Карпов, Степан Соколов. Готовил ребят к состязаниям тренер Андрей Бондаренко.

По итогам соревнований лучшей нападающей стала Алена Ефремова. Девушка хорошо защищала ворота, нападала и забивала голы.

Тренер Андрей Бондаренко планирует усилить тренировки и закрепить у ребят навыки игры в футбол.

«Огромное спасибо за такую поездку. За эти замечательные, новые эмоции. За радость детей! Очень понравилось поездка», - поблагодарила педагога семья Соколовых.

Спортсмены Дети Лобня Инвалиды

Новости по теме