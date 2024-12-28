Отчетный концерт студии «Соло» и ансамбля «Провинция L» прошел в Волоколамске

Вокалисты образцового коллектива «Соло» и ансамбля «Провинция L» показали на сцене свои самые яркие и запоминающиеся номера, которые рассказали об успехах их участников в прошедшем учебном году. Воспитанники Елены Васильевой были неоднократными победителями и призерами фестивалей и конкурсов самого разного уровня - от областных до международных.

Не обошлось и без сюрпризов для зрителей. Артисты подготовили песню «Хорошее настроение», которая подарила всем огромный заряд позитива. Зрители не скупились на улыбки и аплодисменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.