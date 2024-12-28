28 декабря 2024, 14:30

Отчетный концерт студии «Соло» и ансамбля «Провинция L» прошел в Волоколамске

Пресс служба администрации Волоколамского округа
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Выступление юных талантов состоялось в Центре культуры и творчества «Родники».  Концерт стал настоящим праздником как для зрителей, так и для самих участников.

Вокалисты образцового коллектива «Соло» и ансамбля «Провинция L» показали на сцене свои самые яркие и запоминающиеся номера, которые рассказали об успехах их участников в прошедшем учебном году. Воспитанники Елены Васильевой были неоднократными победителями и призерами фестивалей и конкурсов самого разного уровня - от областных до международных.

Не обошлось и без сюрпризов для зрителей. Артисты подготовили песню «Хорошее настроение», которая подарила всем огромный заряд позитива. Зрители не скупились на улыбки и аплодисменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Концерты Музыка Волоколамск
28 декабря 2024, 14:52
Новогодний праздник прошел для детей в Можайской больнице
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей, которые находятся на длительном лечении в Можайской больнице. Многие из них не могут посетить новогоднюю елку, поэтому праздник организовали на территории лечебного учреждения.

Дед Мороз и Снегурочка провели концерт, в котором приняли участие волонтеры и артисты Можайского культурно-досугового центра.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Доброе дело» партии «Единая Россия». Каждый ребенок получил сладкий подарок - всего раздали около 30 штук.

Новогоднее представление организовали депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, исполнительный секретарь местного отделения партии Татьяна Дроздова и депутат Совета Можайского округа Карина Черевань. Они поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали поскорее поправиться и встретить праздник дома.

«Новый год для ребят - это ожидание чуда и перемен. Мы хотим создать для маленьких пациентов новогоднее настроение. Чем дольше у ребенка сохранится вера в чудо, тем проще ему будет в дальнейшем справляться со всеми трудности, в том числе связанными с его лечением», - рассказал Владимир Вшивцев.

Праздники Дети Больницы Можайск
28 декабря 2024, 14:32
Реконструкцию сетей водоснабжения завершили в 3 деревнях Можайского округа
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Сети холодного водоснабжения реконструировали еще в трех населенных пунктах Можайского округа. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Реконструкция сетей завершилась в деревне Холм, поселках Лесное и имени Дзержинского.

Работы по замене трубопроводов в Можайском округе, которые провели в 2024 году, позволят обеспечить надежную поставку питьевой воды для более чем четырех тысяч жителей. Реконструкцию сетей выполнили в 10 населенных пунктах, включая деревни Горки, Жизлово, Логиново, Хорошилово, Юрлово, Язево и село Тропарево.

«Мы видим положительную динамику в городском округе Можайский. Реконструкция позволила обеспечить качественное водоснабжение для тысяч человек. Масштабные работы 2024–2025 годов предполагают замену аварийных сетей ХВС общей протяженностью более 102 километров в 21 населенном пункте округа», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За год в округе обновили 11 километров сетей холодного водоснабжения. Это не только повышает качество воды, но и значительно снижает аварийность.

ЖКХ Можайск
28 декабря 2024, 14:23
Активисты «Движения первых» из Одинцова побывали на новогоднем квесте в Москве
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В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел новогодний квест под названием «Елка Победы. Zа Правду». Участники мероприятия, среди которых были представители «Движения первых» из Одинцовского округа и Краснознаменска, погрузились в атмосферу времен Великой Отечественной войны.

Сюжет квеста построили вокруг борьбы с компьютерным вирусом, который угрожал пробуждением темных сил. Команды успешно прошли все испытания. Ребятам пригодились не только знания и смекалка, но и умение работать сообща.

Этот интерактивный проект разработали специально для детей младше 12 лет, чтобы в игровой форме познакомить их с историей Великой Отечественной войны. Квест стал не только развлечением, но и патриотическим занятием, которое развивает у подрастающего поколения любовь к Родине и ее истории.

Напомним, что «Движение первых» - это всероссийская общественно-государственная организация для детей и молодежи. Ее отделения открыты в каждом муниципалитете страны, включая Одинцовский округ. Проект помогает вовлекать подростков в социально значимые мероприятия, развивать у них лидерские качества и формировать активную гражданскую позицию.

Одинцово Дети Новый год
28 декабря 2024, 14:04
Около 30 тысяч новых светильников установили на улицах Подмосковья за год
Министерство благоустройства Московской области
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Около 30 тысяч светильников установили в Подмосковье по программе «Светлый город» в 2024 году. Так, новое освещение появилось на Фестивальной улице в Протвине. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Во дворах у домов № 3, 5, 11 и 17 установили 15 светильников и 15 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составила 365 метров.

«В рамках проекта в этом году новое уличное освещение появилось на 214 объектах в 48 городских округах. На объектах установили 3,9 тысячи опор освещения. Для того чтобы сделать улицы Подмосковья светлее использовали современные энергоэффективные светильники», - отметил заместитель председателя правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство Протвино

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