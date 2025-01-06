06 января 2025, 13:53

Отчетный концерт прошел в Центральной детской школе искусств в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки воспитанники Центральной детской школы искусств представили зрителям яркую отчетную новогоднюю программу «Звезды рождаются здесь». Концерт собрал около 400 зрителей.

На сцене свои таланты продемонстрировали музыканты - хоры и солисты, танцоры школы, а также артисты Регионального образовательного центра при фонде Юрия Башмета.

Мероприятие было посвящено награждению победителей рейтинга учеников организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области, а также обладателей социальной поддержки одаренных детей в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

На сцене выступили Образцовые детские коллективы Московской области, включая хореографические ансамбли «Улыбка» и «Юность». Артисты исполнили танцевальные композиции «Как у наших, у ворот», «Женитьба Терешки», а также национальные танцы: китайский «Дыхание весны», белорусский «Кудри русые», хорезмский «Лязги», аварский «Гоор» и другие. Хореографический ансамбль «Росток» порадовал зрителей голландским танцем «Топ-топ». Также юные музыканты продемонстрировали виртуозную игру на электро-баяне.

Музыкальная часть концерта включала выступления лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов. На сцене прозвучали композиции в исполнении хора «Унисон», ансамбля ударных инструментов и ансамбля балалаечников. Особый восторг у зрителей вызвали произведения «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» и знаменитая песня «Калинка».

Гостями концерта стали артисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, которые также выступили с праздничными номерами.

Напомним, Центральная детская школа искусств уже более шести лет сотрудничает с Региональным образовательным центром при фонде Юрия Башмета. В рамках программы фонда «Юрий Башмет - молодым дарованиям России» в школе ежегодно проходят бесплатные мастер-классы по различным направлениям - от фортепиано до флейты. Ученики получают возможность обучаться у заслуженных и народных артистов, профессоров, дирижеров и инструменталистов.

Дети Химки Концерты
06 января 2025, 14:09
Праздничные службы пройдут в рождественскую ночь в храмах Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки в ночь с 6 на 7 января состоятся Рождественские службы, которые пройдут во всех церквях и храмах города. Жителей и гостей приглашают посетить праздничные литургии, чтобы вместе встретить светлый праздник Рождества Христова.

Для участия в богослужениях можно посетить один из храмов округа, включая Богоявленский храм на улице Лавочкина, Петропавловский храм на Ленинском проспекте, Александро-Невский храм на Новокуркинском шоссе, а также множество других приходов, расположенных в разных микрорайонах и деревнях Химок. Каждый из храмов готов принять прихожан и создать атмосферу духовного единства и радости.

Помимо богослужений, в Химках к Рождеству подготовлена насыщенная праздничная программа. В парках культуры и отдыха имени Величко, Толстого, а также в парках «Подрезково», «Экоберег» и «Дубки» пройдут тематические мастер-классы, ярмарки и развлекательные мероприятия для всей семьи. Эти события подарят жителям и гостям города возможность ощутить атмосферу праздника, насладиться традициями и провести время в кругу близких.

Химки Религия Православное рождество
06 января 2025, 13:57
Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках вновь прошла благотворительная акция «Елка желаний», организованная в преддверии Нового года. К инициативе, направленной на исполнение мечт детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, присоединились депутаты городского округа — Юлия Мамай, Надежда Смирнова и Артур Каримов.

Артур Каримов рассказал, что выбрал шарик с номером 16, в котором было желание юной жительницы Химок Алены. Девочка мечтала о танцевальном коврике и музыкальной колонке.

«Конечно же, я обязательно исполню ее желание в ближайшее время», - поделился депутат.

Надежда Смирнова уже успела выполнить просьбу одной из участниц акции. Девочка попросила подарить ей куклу, и депутат с радостью осуществила эту мечту.

Юлия Мамай также приняла участие в акции и выбрала письмо мальчика Александра. «Он попросил ватрушку для катания с горки. Новый год - это время чудес, и я обязательно подарю ему этот подарок, ведь детские мечты должны сбываться», - отметила она.

«Елка желаний» - это всероссийский проект партии «Единая Россия», который позволяет дарить радость детям по всей стране. Акция продлится до конца февраля, и каждый желающий может стать частью этого доброго дела.

Химки Депутаты Общественные акции Новый год
06 января 2025, 13:49
Новогодние детские праздники прошли еще в двух микрорайонах в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайонах Сходня и Новогорск в Химках организовали праздничные программы для детей. Маленьких жителей и их родителей ждали поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, увлекательные конкурсы, игры, хороводы и танцевальные номера.

Мероприятия во дворах были подготовлены депутатом Московской областной думы Владиславом Мирзоновым, депутатом Совета депутатов Русланом Шаиповым и лидером движения общественной поддержки Олесей Климачевой.

Владислав Мирзонов отметил, что такие дворовые праздники уже стали хорошей традицией для округа, способствуя укреплению добрососедских отношений. Благодаря аниматорам, артистам и творческим коллективам создается настоящая атмосфера праздника, которая привлекает большое количество участников.

В рамках партийного проекта «Новый год во дворе» также была подготовлена насыщенная программа у дома № 4 на Чапаевском переулке. С поздравлениями к жителям обратился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Хочу пожелать всем здоровья, успехов в делах, исполнения желаний и, конечно, счастья в Новом году!» - сказал депутат.

Кроме того, в одном из торговых центров Сходни прошел финальный день проекта «МастЕРская Деда Мороза». Для детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции организовали творческие мастер-классы. Под руководством опытных наставников дети вместе с родителями создавали поделки и новогодние украшения для дома.

Праздники Дети Химки Новый год
06 января 2025, 13:32
Ледовое шоу «Новогодний самовар» прошло в Люберцах
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На Центральном катке Люберец состоялось яркое ледовое представление, организованное олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и известным фигуристом, тренером и хореографом Петром Чернышевым. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Владимир Волков отметил, что ледовое шоу стало настоящим подарком для люберчан. Он поблагодарил Татьяну Навку, Петра Чернышева и всю их команду за великолепное выступление, которое оставило незабываемые впечатления.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

Глава округа также анонсировал еще одно захватывающее мероприятие, которое состоится 7 января. В этот день жители и гости Люберец смогут посетить шоу в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс». Профессиональная команда покажет зрелищное мотофристайл-шоу. В программе предусмотрены три блока трюков на мотоциклах, а также уникальное сальто на багги.

Мотокросс-шоу начнется в 14:00 на парковке перед зданием администрации Люберец. Посещение мероприятия бесплатное, возрастных ограничений нет (0 ).

Люберцы

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