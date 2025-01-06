Отчетный концерт прошел в Центральной детской школе искусств в Химках

На сцене свои таланты продемонстрировали музыканты - хоры и солисты, танцоры школы, а также артисты Регионального образовательного центра при фонде Юрия Башмета.

Мероприятие было посвящено награждению победителей рейтинга учеников организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области, а также обладателей социальной поддержки одаренных детей в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

На сцене выступили Образцовые детские коллективы Московской области, включая хореографические ансамбли «Улыбка» и «Юность». Артисты исполнили танцевальные композиции «Как у наших, у ворот», «Женитьба Терешки», а также национальные танцы: китайский «Дыхание весны», белорусский «Кудри русые», хорезмский «Лязги», аварский «Гоор» и другие. Хореографический ансамбль «Росток» порадовал зрителей голландским танцем «Топ-топ». Также юные музыканты продемонстрировали виртуозную игру на электро-баяне.

Музыкальная часть концерта включала выступления лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов. На сцене прозвучали композиции в исполнении хора «Унисон», ансамбля ударных инструментов и ансамбля балалаечников. Особый восторг у зрителей вызвали произведения «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» и знаменитая песня «Калинка».

Гостями концерта стали артисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, которые также выступили с праздничными номерами.

Напомним, Центральная детская школа искусств уже более шести лет сотрудничает с Региональным образовательным центром при фонде Юрия Башмета. В рамках программы фонда «Юрий Башмет - молодым дарованиям России» в школе ежегодно проходят бесплатные мастер-классы по различным направлениям - от фортепиано до флейты. Ученики получают возможность обучаться у заслуженных и народных артистов, профессоров, дирижеров и инструменталистов.