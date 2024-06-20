20 июня 2024, 22:18

Отборочный этап премии «Имени Железкина» завершился в Мытищах

Пресс-служба Мытищи
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В рамках Международного фестиваля-премии «Имени Железкина» за первенство поборются 12 спектаклей. Лучшие из них отберут на основном этапе мероприятия в сентябре, к дню памяти Станислава Железкина.

В общей сложности рассмотрено 68 заявок, из них выбраны по четыре финалиста в трех номинациях: «Лучший спектакль театров кукол для детей», «Лучший спектакль театров кукол для взрослых», «Лучший спектакль зарубежного театра кукол».

Отметим, что вне конкурсной программы будет представлен спектакль «Где мой нос» от театра «O QUE DE QUE» из города Сан-Паулу (Бразилия).

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Мытищи Театры
20 июня 2024, 23:14
Новая детская площадка появится на улице Борисовка в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В скором времени в Мытищах откроют обновленную детскую площадку. В депутатской комиссии по благоустройству во дворе дома № 4 по улице Борисовка приняли участие председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов, заместитель главы Кирилл Дунаев, представители профильных управлений и местные жители.

Реконструкция детской игровой площадки включена в программу мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. Проект оказался крупным и долго обсуждался с жителями района.

«Мы неоднократно встречались с местными активистами, - рассказал заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев. - Меняли проект переносили сроки, но в итоге пришли к общему решению. Будем и дальше развивать эту территорию вместе с жителями».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Мытищи
20 июня 2024, 22:58
Экскурсию в канун Дня памяти и скорби провели для юных жители Электроуглей
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Лучик» Центра образования № 33 в канун Дня памяти и скорби провели экскурсию «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Юные жители Электроуглей смогли побольше узнать об истории города и увидеть артефакты с полей сражений, фотографии и документы времен войны.

В Культурно-досуговом центре «Квант» ведущий методист Елена Тюменева рассказала ребятам о событиях военного времени, о школах и учениках, о заводе «Электроугли» и юных рабочих, заменивших у станков ушедших на фронт специалистов.

Особое внимание было уделено новой экспозиции «Участники Великой Отечественной войны из деревни Исаково» и судьбе стенографистки газеты «Комсомольская правда» Екатерины Константиновны Благодаревой, посвятившей всю свою послевоенную жизнь поиску сведений о погибших и пропавших без вести односельчанах.

В краеведческом зале дети получили первый опыт работы с Книгами памяти, в которых самостоятельно искали информацию о жителях деревни Исаково, а также о своих родственниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителем блокадного Ленинграда.

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Богородский Великая Отечественная война
20 июня 2024, 22:58
День мужского и женского здоровья пройдет 22 июня в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Жители округа смогут пройти медицинское обследование в рамках Дня мужского и женского здоровья. Его проведут 22 июня на базе поликлиники № 2.

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть рассказала, что в рамках акции все желающие смогут сдать анализы на онкомаркеры, выполнить рентген, ЭКГ и УЗИ по назначению врача. Кроме того, пациенты смогут получить консультации у акушера-гинеколога, уролога, онколога, стоматолога и терапевта.

В этом году особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, так как урологические и гинекологические заболевания становятся «моложе», поэтому регулярные осмотры у специалистов необходимы.

Напомним, что прием состоится в поликлинике № 2 на улице Юбилейная 10 Б, с 8:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Мытищи Врачи Диспансеризация
20 июня 2024, 22:54
Мастер-класс по сыроварению провели для предпринимателей из Мытищ
Пресс - служба Мытищи
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В Мытищах прошел мастер-класс для предпринимателей на сыроварне «Тивьерские луга». Мероприятие организованно центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На сыроварне используют молоко собственных ферм и адаптируют французские технологии к российским условиям и вкусам. Многие сорта сыров этого предприятия удостоены наград и признаны лауреатами престижных премий.

Генеральный директор сыроварни, Алексей Марчук, поделился историей развития производства, а также проблемами, с которыми сталкивается компания в настоящее время. Основная цель сыроварни - производство качественной продукции без использования химических добавок, что позволяет значительно сократить срок хранения продукции.

На мастер-классе участники узнали о различных сортах сыра, преимуществах перед конкурентами и способах отличить натуральный продукт от сыров с добавками. Теоретические знания были закреплены практической дегустацией и мастер-классом по изготовлению бурраты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Бизнес

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