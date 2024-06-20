Отборочный этап премии «Имени Железкина» завершился в Мытищах

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В общей сложности рассмотрено 68 заявок, из них выбраны по четыре финалиста в трех номинациях: «Лучший спектакль театров кукол для детей», «Лучший спектакль театров кукол для взрослых», «Лучший спектакль зарубежного театра кукол».

Отметим, что вне конкурсной программы будет представлен спектакль «Где мой нос» от театра «O QUE DE QUE» из города Сан-Паулу (Бразилия).

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