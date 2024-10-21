21 октября 2024, 15:54

Отборочный этап на первенство России по косики карате завершился в Серпухове

Читайте нас в: Google Новости

Отборочный этап XXII-го чемпионата и первенства Центрального федерального округа по косики карате прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь». Более 200 спортсменов из различных регионов России приехали в муниципалитет побороться за место на первенстве России.

Отборочный этап XXII-го чемпионата и первенства Центрального федерального округа по косики карате прошел в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Мероприятие проводят в Серпухове уже 13 лет.

В этом году приехали более 200 каратистов из Брянска, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

Серпухов представили опытные спортсмены по руководством Андрея Кузнецова. В состав сборной вошли воспитанники секции Дворца культуры «Россия», спортивно-патриотического клуба имени Маргелова на базе школы № 17, секции Дворца спота «Надежда» и спортклуба «Атлетика». Из 67 каратистов из Серпухова более 40 стали призерами.

Следующий этап - чемпионат и первенство России, которые пройдут в ноябре в Нижнем Новгороде.

«Будем болеть за наших ребят, побед и новых высот в спортивный карьере!», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медведи Серпухов
21 октября 2024, 16:35
Встречи по вопросам газового обслуживания квартир пройдут в Воскресенске до 25 октября
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Воскресенск с 21 по 25 октября организуют встречи по вопросам технического обслуживания газового оборудования в квартирах. Горожане смогут задать все интересующие вопросы газовым участковым.

На встречах с участием газовиков жителям Воскресенска расскажут о техобслуживании оборудования в квартирах.

Первая встреча в округе пройдет 22 октября с 11:00 до 12:00 на Колыберевской улице, дом № 2, 25 октября мероприятие проведут с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Ломоносова, дом № 109. Горожане смогут лично задать все вопросы специалистам и получить на них ответы.

Отметим, в Подмосковье с 1 января 2024 года газораспределительная организация «Мособлгаз» получила исключительное право на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Газ Воскресенск
21 октября 2024, 16:15
Спортивные соревнования среди медработников прошли в Талдоме
МОНИКИ им. Владимирского
Читайте нас в: Google Новости
Врачи МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодных «Больших Гонках — 2024» среди медработников Подмосковья. Соревнования прошли во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме.

Медсестра стерилизационной Татьяна Бовкунова завоевала первое место в состязании «Бои гладиаторов», показав отличную физическую подготовку и стремление к победе. Директор МОНИКИ Константин Соболев отметил успешный дебют команды на соревнованиях и подчеркнул важность таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни.

В этом году в гонках участвовали более 100 медиков, включая врачей, фельдшеров и медсестер. Они соревновались в эстафетах, гонках, а также в испытаниях на силу и выносливость.

Врачи Талдом
21 октября 2024, 16:13
Конкурс по правилам дорожного движения прошел для школьников в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Смотр-конкурс «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» провели во дворце «Планета талантов» в Лобне. В мероприятии участвовали школьники от четвертых до девятых классов из учебных заведений муниципалитета.

Борьбу за победу вели почти 80 учащихся из 10 команд. Они показывали в театрализованной и стихотворной форме, как нужно вести себя на дорогах, какие опасные ситуации могут поджидать пешеходов и что такое «Дорожная азбука».

В результате жюри, оценив все выступления, отдало победу отряду «Уступи дорогу» из школы № 10.

Организаторы конкурс в очередной раз напомнили о важности использования на верхней одежде светоотражающих элементов и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня ГИБДД конкурсы
21 октября 2024, 16:10
Городские парки в Павловском Посаде представили афишу до 26 октября
Читайте нас в: Google Новости
Новая неделя стартует в парках Павлово-Посадского городского округа. Мероприятия пройдут до 26 октября.

«Хлеб - чудо земли» - интеллект-пикник, который пройдет 22 октября в павильоне городского парка в 11:00. Там же 22 октября Общественный совет проведет прием граждан в 17:00. На мероприятии обсудят допустимый уровень шума при уборке территорий.

В пятницу в 11:00 в городском парке пройдет мастер-класс «Есть идея», а вечером молодогвардеец Матвей приглашает на концерт «Звуки заботы». Мастер-класс для юных жителей Павловского Посада «Пластилиновая ворона» пройдет в субботу.

В парке Победы также организуют прием Общественного совета. Он состоится 23 октября в 10:00.

В парке «Дубрава» в субботу пройдет первое занятие по йоге «Цигун». Начало - в 16:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Парки

Новости по теме