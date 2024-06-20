Отборочный этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов начался в Подмосковье

Уникальный реабилитационный центр для слепоглухих людей в сентябре откроет свои двери в Сергиевом Посаде. Его подопечные смогут пройти обучение по одной из десяти профессий, чтобы успешно найти себе работу после выпуска. Об этом рассказала директор Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина Епифанова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Идея создать подобный центр зародилась давно, поделилась Галина Епифанова. Сначала Троице-Сергиева Лавра пыталась создать учреждение за счет благотворительных средств, однако это оказалось непросто. Помочь благому делу вызвался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодаря его поддержке центр откроет свои двери уже в этом сентябре.

Как отметил Епифанова, многие выпускники реабилитационного центра испытывали трудности в поиске работы. Для успешной социализации таким людям важен особый подход, и эта проблема всегда ложилась на плечи родителей. Теперь они смогут получить полезные навыки и освоить одну из 10 профессий по выбору. Они смогут изучить поварское дело, мыловарение, свечеварение, керамику, шитье и многое другое.

«Дальнейшая судьба детей без слуха и зрения всегда была проблемой родителей. Единицы могли поступать и дальше учиться, находить себе работу. Основная масса выпускников интерната для слепоглухих сидели дома без деятельности», - отметила директор.

Уже сейчас в центре находятся ребята из разных регионов России. Там они не только учатся, но и живут. Благодаря расширению учреждения там появится еще 100 мест.

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