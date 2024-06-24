Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» среди парикмахеров прошел в Подмосковье

Специалисты научно-производственной фирмы в Мытищах налаживают запуск производства наколенников для фиксации протезов. Объем инвестиций в проект составит около 4,4 миллиона рублей.

Специализация компании - выпуск высокотехнологичных и качественных протезов и ортезов. В том числе в рамках импортозамещения. Теперь здесь планируют производить инновационные наколенники. Их задача - обеспечить комфорт ношения протеза в течение дня. Специалисты предусмотрят сразу несколько модификаций, чтобы пациенты могли выбрать наиболее удобную для себя модель.

«Объем инвестиций в проект по производству полимерных наколенников составляет около 4,4 млн рублей. Компания обеспечит пациентов необходимыми изделиями и поддержит экономику страны», - пояснила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках этого и других проектов предприятие сотрудничает с Советом по промышленности при главе городского округа. Также фирма активно пользуется региональными мерами поддержки.

«Это значимое событие в рамках программы импортозамещения, направленное на развитие отечественного производства и снижение зависимости от иностранных товаров. Новый продукт не уступает по качеству зарубежным аналогам, а в ряде случаев даже превосходит их по функциональности и удобству», - прокомментировал первый заместитель генерального директора компании Степан Головин.

Продукция предприятия за 30 лет помогла вернуться к активной жизни более чем 20 тысячам пациентов. В их число входят и спортсмены паралимпийской сборной России. Уже налажено еще одно направление производства: протезы по индивидуальным меркам здесь создают для раненых бойцов СВО. Коллектив предприятия - обладатель награды главы городского округа Мытищи «За доблестный труд».

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