Отборочные забеги первого этапа Кубка России по конькобежному спорту прошли в Коломне

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На лед вышли шорт-трекисты из 18 регионов России - всего около 150 участников. Спортсмены приехали из Мордовии, Башкирии, Татарстана, Краснодарского и Приморского краев, ЯНАО, Калининградской, Нижегородской, Омской, Челябинской, Пензенской, Смоленской, Свердловской, Тверской, Ярославской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. К ним присоединились и соперники из Белоруссии.

«Сегодня предварительные забеги - квалификация. Спортсмены пока присматриваются, достаточно осторожно выступают, грубых нарушений нет. Сезон предстоит длительный, это первый старт», - отметила судья соревнований Нина Евтеева.

Рекордсменка России на дистанции 1500 метров Екатерина Алдошкина из Челябинска отметила, что лед в Коломне всегда гладкий и хорошо держит.

«Можно показывать хорошие секунды. В этом году намного интереснее: молодежь подтянулась, взрослые, если сравнивать с прошлым годом, намного лучше. Конкуренция выросла, и я очень рада», - добавила конькобежка.

В новом сезоне это первые большие соревнования - спортсмены только начали «входить в колею» после летних тренировок. Судя по настрою участников, борьба будет нешуточной. Основные старты Кубка пройдут в субботу и воскресенье, 30 сентября и 1 октября.

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