Отбор преподавателей на премию Губернатора прошел в Лобне

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Лобню представят Людмила Кривошлыкова, преподающая русский язык и литературу в Лицее, Радмила Елфимова, учитель изобразительного искусства школы № 10, и Юлия Никитина, учитель начальных классов школы № 10.

Стоит отметить, что в городском округе Лобня придается значительное значение развитию образовательной сферы. В частности, в муниципалитете возводится одна из самых больших школ Московской области, рассчитанная на 2200 мест.

Это образовательное учреждение станет инженерно-техническим лицеем, что позволит предоставить качественное специализированное образование большему числу учащихся Лобни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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