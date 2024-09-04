Отбор подрядчиков для капремонта домов до конца 2025 года начался в Подмосковье

Подрядчиков отберут из реестра квалифицированных организаций Московской области, который создали для обеспечения высокого качества и надежности работ. Ознакомиться с действующими аукционами можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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