Отбор на международный форум «Шаг в будущее» стартовал в Подмосковье

Отметим, что площадки организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 центральных российских университетов. К работе с молодыми специалистами привлекли более 300 докторов и кандидатов наук.

Форум будет организован в два этапа - очный и дистанционный. Первый этап пройдет с 25 по 29 марта, а второй - в течение апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В рамках программы по всей стране было организовано 162 региональных и федерально-окружных отборочных соревнования. За право принять участие борются тысячи молодых специалистов, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Форум «Шаг в будущее» - это соревнование лучших молодых умов планеты. Серия мероприятий проводится ежегодно и привлекает внимание специалистов со всех уголков мира.