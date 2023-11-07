Отбор на международный форум «Шаг в будущее» стартовал в Подмосковье
Молодых людей, проживающих в Московской области, пригласили принять участие в отборе международного форума «Шаг в будущее», который пройдет в российской столице и соберет более 1,5 тысячи талантов из стран Европы, Азии, Америки и Африки. В ходе мероприятия участникам продемонстрируют научные и инновационные достижения России.
Отметим, что площадки организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 центральных российских университетов. К работе с молодыми специалистами привлекли более 300 докторов и кандидатов наук.
Форум будет организован в два этапа - очный и дистанционный. Первый этап пройдет с 25 по 29 марта, а второй - в течение апреля.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.
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В рамках программы по всей стране было организовано 162 региональных и федерально-окружных отборочных соревнования. За право принять участие борются тысячи молодых специалистов, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Форум «Шаг в будущее» - это соревнование лучших молодых умов планеты. Серия мероприятий проводится ежегодно и привлекает внимание специалистов со всех уголков мира.