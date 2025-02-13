13 февраля 2025, 17:19

«От таких талантов зависит будущее страны». Губернатор — о победе школьника Подмосковья на всероссийском конкурсе

Пресс-служба губернатора Московской области
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Победителем Всероссийского научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» стал 16-летний житель Клина Александр Валов. Юного ученого поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Валов стал лучшим из 10 финалистов со всей страны. Участники конкурса проходили тесты, выполняли различные задания и получали баллы. Торжественна церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия».

«У Саши впереди долгий, насыщенный и интересный путь. Благодаря победе в конкурсе он может пройти стажировку в одном из ведущих научных центров страны: в нашем Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Дальневосточном федеральном университете или Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня», - отметил он.

Всем победителям также предоставили дополнительные баллы при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны», - подчеркнул Воробьев.

За всю историю конкурса в нем приняли участие более 90 тысяч российских школьников и студентов.

Клин Андрей Воробьев конкурсы Наука
13 февраля 2025, 18:46
Единые дни диспансеризации пройдут в Раменском 15 февраля, 1 и 22 марта
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Раменская больница объявила о проведении единых дней диспансеризации, которые состоятся 15 февраля, а также 1 и 22 марта. Основная цель диспансеризации — выявление у пациентов заболеваний на начальном этапе.

С помощью комплексного обследования можно определить, здоров ли человек, выявить наличие факторов риска развития различных заболеваний или же обнаружить подозрения на скрытые заболевания, требующие дальнейшего обследования и лечения.

Первый этап диспансеризации проводят для выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний.

Перечень медицинских осмотров и диагностических процедур в рамках диспансеризации определяют в соответствии с возрастом пациента. Периодичность обследования составляет один раз в три года для лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для лиц старше 39 лет.

Диспансеризацию проводят в поликлинике по месту жительства. Процедуру проходят утром натощак.

Здравоохранение Больницы Врачи Диспансеризация Раменское
13 февраля 2025, 18:30
Работу дежурной части проверили в Воскресенске
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Заместитель председателя Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск Екатерина Иванова проверила работу дежурной части. Она пообщалась с сотрудниками, осмотрела служебные документы, понаблюдала за регистрацией обращений от жителей.

Проверку дежурной части провели в рамках акции «Гражданский мониторинг» и для осуществления общественного контроля деятельности полиции. Замначальника Управления Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Дмитрий Драч показал Екатерине Ивановой служебные документы и продемонстрировал работу системы городского видеонаблюдения.

Представитель Общественного совета задала сотрудникам дежурной смены все интересующие вопросы, проинспектировала процесс регистрации поступающих от горожан обращений. Помимо этого, Екатерина Иванова проверила актуальность информации на стендах.

В результате проверяющая положительно оценила работу дежурной части в Воскресенске.

МВД РФ Полиция Воскресенск
13 февраля 2025, 18:17
Новую программу переподготовки педагогов представили в Реутове
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В колледже «Энергия» состоялась презентация программы профессиональной переподготовки «Педагог среднего профессионального образования». Ключевая цель программы — формирование высококвалифицированного кадрового резерва преподавателей.

Программа ориентирована на подготовку педагогических кадров для ключевых отраслей экономики, таких как машиностроение, радиоэлектроника и атомная промышленность. Это соответствует приоритетам развития региона и страны в целом.

Во время презентации эксперты подчеркнули, что современная система среднего профессионального образования нуждается в преподавателях нового типа, которые обладают не только знаниями в своей предметной области, но и способны мотивировать студентов к учебе, развивать их творческий потенциал и формировать профессиональные компетенции, востребованные на рынке труда.

Реутов Учителя Школьники
13 февраля 2025, 18:15
Систему теплоснабжения южной части Реутова обновят до 2027 года
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В ходе ежегодного отчета перед депутатами глава округа Филипп Науменко рассказал о достигнутых результатах и планах на ближайшие годы. Значимым этапом в реализации программы, направленной на обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения жителей, стало завершение реконструкции теплосети в северной части Реутова в 2024 году.

В рамках проекта заменили 2400 метров магистрального трубопровода, что позволило подключить к новой системе теплоснабжения 80 многоквартирных домов и 10 социально значимых объектов. В результате этих преобразований более 30000 жителей округа ощутили на себе положительные изменения, получив более надежное и качественное теплоснабжение.

Следующим этапом модернизации станет обновление системы теплоснабжения в южной части Реутова. Работы проведут в несколько этапов. Они рассчитаны на период до 2027 года. За это время заменят 4100 метров трубопроводов, а к обновленной системе подключат 135 многоквартирных домов и 16 социальных объектов. Ожидается, что в результате реализации этого проекта надежное и стабильное теплоснабжение получат более 50000 жителей.

Подрядная организация будет выполнять все земельные работы небольшими участками, переходя к следующему этапу только после полного восстановления предыдущего. Кроме того, для пешеходов и водителей в округе организуют безопасные маршруты обхода и объезда строительных зон.

Строительство Отопление Реутов

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