10 ноября 2023, 13:55

От «Щелкунчика» до «Морозко». Театры Подмосковья открыли продажу билетов на новогодние представления

kolomnapastila.com
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Ноябрь — удачное время, чтобы начать планировать будущие новогодние праздники без суеты и спешки. Многие театры в Подмосковье уже представили праздничный репертуар, который подойдет для посещения всей семьей. Зрителям предлагают знаменитые рождественские сказки, кукольные спектакли и другие представления. Забронировать билеты можно уже сейчас.

Театр «ФЭСТ» Мытищинский Театр «ФЭСТ» позиционирует себя, как театр для всей семьи, и оправдывает это звание. В январе здесь каждый день будут идти представления, которые понравятся и взрослым, и детям. Например, это спектакль «Сказка о потерянном времени». Волшебная история о важном, которая напомнит, что нужно ценить каждый момент своей жизни. Ребята смогут узнать себя в персонажах на сцене, а их родители вспомнят, как сами еще недавно были детьми.

Билеты уже в продаже.

Для зрителей помладше «ФЭСТ» подготовил спектакль « Теремок », который также доступен в театре на январских каникулах.

Адрес: Мытищи, ул. Щербакова, д. 6А. Телефон: 8 (495) 582-81-81.

Московский Губернский театр Спектакль «Морозко» по известной русской народной сказке покажут в Губернском театре 3 января. Это история про злую Мачеху, которая отправляет падчерицу Машу в зимний лес. Волею судьбы девочка оказывается в замороженном царстве и встречает его хозяина - Морозко. Доброе сердце гостьи покорит волшебника, что вызовет радость одних и неудовольствие других. В театральной версии этой сказки появились новые персонажи, а юные зрители смогут не только наблюдать за происходящим, но и участвовать в представлении.

Билеты уже в продаже.

Также, 3 января в Губернском театре покажут пиратский спектакль для детей « Остров сокровищ », который уже много лет любим зрителями разного возраста. А 5 и 6 января можно будет посмотреть захватывающую историю о постижении мира ребенком - спектакль « Золотой ключик ». Это встреча с хорошо знакомыми героями, любимая музыка и добрый юмор.

Адрес: Москва, Волгоградский проспект, 121. Телефон: 8 (939) 843-20-57.

Театр PASTILA Коломенский Театр Pastila подготовил большую праздничную программу на Новый год. Например, со 2 по 8 января здесь каждый день будут показывать спектакль «Щелкунчик» по знаменитой рождественской сказке Гофмана. Гостей ждут тайны и чудеса, елка и невероятные превращения, а также великолепная музыка Чайковского и балетные танцы. Приятным сюрпризом станет угощение от Феи Драже. Билеты можно уже сейчас покупать по ссылке.

Здесь же, 3 и 6 января, состоится премьера сезона - музыкальный спектакль «Маленький принц». В этой истории и взрослые, и дети найдут для себя что-то ценное, близкое и удивительное. Билеты на представление по мотивам повести Экзюпери доступны по ссылке.

В январской афише Театра Pastila есть также спектакль для всей семьи « Бременские музыканты » и вечерние новогодние концерты.

Адрес: г. Коломна, ул. Москворецкая, д. 14. Телефон: 8 (910) 494-36-36.

Московский областной театр кукол Сказку « Мороз Иванович », написанную князем Владимиром Одоевским почти 200 лет назад, покажут 2 января в Московском областном театре кукол. Это поучительная история о двух девочках - рукодельнице Маше и ленивице Кате. Однажды с ними начинают происходить чудеса, которыми заведует добрый, но строгий Мороз Иванович. Кому из подруг достанутся подарки волшебника, ребята узнают из представления.

Кукольный театр предлагает на новогодние праздники и другие постановки. Это 30-минутная сказка для самых маленьких « Солнышко и снежные человечки », спектакль « Чудеса рядом » и « Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали ».

Адрес: Москва, Пестовский переулок, д. 2. Телефон: 8 495 915-54-32.

От спектаклей до выставок С 22 декабря по 8 января в Истринском драматическом театре ждут гостей на спектакль « Огниво » по сказке Андерсена. Выходной день при желании можно совместить с посещением знаменитого музея «Новый Иерусалим». До конца января там работает выставка « Игра в пространство », которая представляет произведения художников XX–XXI веков. Экспозицию составляют работы таких мастеров, как Давид Бурлюк, Филипп Малявин, Александр Осмеркин и другие. Все эти картины очень разные по стилю, жанру и семантике, но их объединяет одно - построение пространства на холсте.

В Серпухове в январе покажут детский спектакль « Космические пираты », где в цену билета входит сладкий подарок для ребенка.

Праздничные мероприятия, концерты, спектакли и новогодние шоу пройдут в январе в каждом городе Подмосковья. Афиша событий активно пополняется, следить за ней удобно на портале welcome.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Праздники Туризм Спектакль Театры Фестивали Новый год
10 ноября 2023, 14:53
Слесарь из Балашихи с самым большим в Подмосковье стажем победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Телеканал «360»
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Слесарь Николай Бугаков из Балашихи — сотрудник с самый большим стажем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. В профессии он 40 лет. Недавно специалиста отметили на областном конкурсе «Лучший по профессии».

Николай Бугаков работает в компании «Балашихинские коммунальные системы». Он начинал с должности машиниста технологических насосов, а сейчас - слесарь аварийно-восстановительной службы 6-го разряда.

Николай контролирует работу всех котельных в микрорайоне Железнодорожный. Он первым выезжает на места аварий и делает все, чтобы в дома жителей скорее вернулись вода и тепло.

«Со временем менялись технологии. Мы учились, обучались. Сейчас уже современное оборудование. Мы реагируем на аварийные вызовы, выезжаем на место и все устраняем. Коллектив хороший, сплоченный, дружный. Все хорошо, жизнь удалась», - сказал Николай Бугаков.

Всего в организации «Балашихинские коммунальные системы» трудится свыше 500 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество жалоб от жителей Подмосковья на отопление снизилось.

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ЖКХ Балашиха
10 ноября 2023, 14:36
Домодедовские школьники разработали программу по индивидуальному подбору питания при стрессе
Unsplash
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Учащиеся домодедовской школы № 2 приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Технологии успеха». Во время соревнований школьники разработали специальную компьютерную программу, которая выявляет особенности организма и дает рекомендации по питанию.

Педагог-психолог домодедовской школы № 2 Юлия Богданова рассказала, что ученики участвовали в треке «Медицина будущего». На соревнования в Пермь поехали пять домодедовских школьников. Во время олимпиады каждому из них отвели свою роль.

«Нам, исследователям, выдали образовательный набор-конструктор для программирования. Мы самостоятельно собрали его так, чтобы он умел определять стресс у ребенка», - поделилась одна из учениц.

Отмечается, что школьники много работали с информацией. Так, они составляли списки продуктов, рассказывали об их пользе и составе. Потом производился расчет калорий. Все данные передали программистам.

Главной задачей школьников стало разработать программу, которая будет составлять индивидуальный рацион питания при стрессе.

«Мы работали с помощью языка программирования Python. У нас получилась вполне рабочая программа. Ей можно пользоваться в школах», - добавил ученик школы № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Школьники Город Домодедово
10 ноября 2023, 14:29
Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне в 2024 году
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Семь зон отдыха обустроят во время благоустройства в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Работы проведут в 2024 году.

Парк разделят на семь зон: мемориальную и многофункциональную, для тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий, а также для выгула домашних животных, детских игр и спорта. Подрядчик установит системы видеонаблюдения и освещения, игровое, спортивное оборудование и другие объекты взамен старых аттракционов, зданий и малых архитектурных форм.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Центральный парк культуры и отдыха находится на улице Ленина. Вокруг расположены жилые кварталы, социальные и административные объекты. Парк является основной точкой притяжения жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Лобня Парки
10 ноября 2023, 14:28
Камеры для выявления нарушений перехода через железную дорогу установили в Долгопрудном
Минтранс Подмосковья
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Выявлять нарушителей при переходе железной дороги в Долгопрудном будут новые камеры с функцией распознавания лиц. Всего в регионе такие устройства работают более чем на 50 станциях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры устанавливают там, где нарушения совершают чаще всего. Система также способна определить личность и составить протокол о привлечении к административной ответственности.

В министерстве призвали жителей быть внимательными и переходить пути только в положенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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