От «Щелкунчика» до «Морозко». Театры Подмосковья открыли продажу билетов на новогодние представления

Театр «ФЭСТ» Мытищинский Театр «ФЭСТ» позиционирует себя, как театр для всей семьи, и оправдывает это звание. В январе здесь каждый день будут идти представления, которые понравятся и взрослым, и детям. Например, это спектакль «Сказка о потерянном времени». Волшебная история о важном, которая напомнит, что нужно ценить каждый момент своей жизни. Ребята смогут узнать себя в персонажах на сцене, а их родители вспомнят, как сами еще недавно были детьми.

Билеты уже в продаже.

Для зрителей помладше «ФЭСТ» подготовил спектакль « Теремок », который также доступен в театре на январских каникулах.

Адрес: Мытищи, ул. Щербакова, д. 6А. Телефон: 8 (495) 582-81-81.

Московский Губернский театр Спектакль «Морозко» по известной русской народной сказке покажут в Губернском театре 3 января. Это история про злую Мачеху, которая отправляет падчерицу Машу в зимний лес. Волею судьбы девочка оказывается в замороженном царстве и встречает его хозяина - Морозко. Доброе сердце гостьи покорит волшебника, что вызовет радость одних и неудовольствие других. В театральной версии этой сказки появились новые персонажи, а юные зрители смогут не только наблюдать за происходящим, но и участвовать в представлении.

Билеты уже в продаже.

Также, 3 января в Губернском театре покажут пиратский спектакль для детей « Остров сокровищ », который уже много лет любим зрителями разного возраста. А 5 и 6 января можно будет посмотреть захватывающую историю о постижении мира ребенком - спектакль « Золотой ключик ». Это встреча с хорошо знакомыми героями, любимая музыка и добрый юмор.

Адрес: Москва, Волгоградский проспект, 121. Телефон: 8 (939) 843-20-57.

Театр PASTILA Коломенский Театр Pastila подготовил большую праздничную программу на Новый год. Например, со 2 по 8 января здесь каждый день будут показывать спектакль «Щелкунчик» по знаменитой рождественской сказке Гофмана. Гостей ждут тайны и чудеса, елка и невероятные превращения, а также великолепная музыка Чайковского и балетные танцы. Приятным сюрпризом станет угощение от Феи Драже. Билеты можно уже сейчас покупать по ссылке.

Здесь же, 3 и 6 января, состоится премьера сезона - музыкальный спектакль «Маленький принц». В этой истории и взрослые, и дети найдут для себя что-то ценное, близкое и удивительное. Билеты на представление по мотивам повести Экзюпери доступны по ссылке.

В январской афише Театра Pastila есть также спектакль для всей семьи « Бременские музыканты » и вечерние новогодние концерты.

Адрес: г. Коломна, ул. Москворецкая, д. 14. Телефон: 8 (910) 494-36-36.

Московский областной театр кукол Сказку « Мороз Иванович », написанную князем Владимиром Одоевским почти 200 лет назад, покажут 2 января в Московском областном театре кукол. Это поучительная история о двух девочках - рукодельнице Маше и ленивице Кате. Однажды с ними начинают происходить чудеса, которыми заведует добрый, но строгий Мороз Иванович. Кому из подруг достанутся подарки волшебника, ребята узнают из представления.

Кукольный театр предлагает на новогодние праздники и другие постановки. Это 30-минутная сказка для самых маленьких « Солнышко и снежные человечки », спектакль « Чудеса рядом » и « Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали ».

Адрес: Москва, Пестовский переулок, д. 2. Телефон: 8 495 915-54-32.

От спектаклей до выставок С 22 декабря по 8 января в Истринском драматическом театре ждут гостей на спектакль « Огниво » по сказке Андерсена. Выходной день при желании можно совместить с посещением знаменитого музея «Новый Иерусалим». До конца января там работает выставка « Игра в пространство », которая представляет произведения художников XX–XXI веков. Экспозицию составляют работы таких мастеров, как Давид Бурлюк, Филипп Малявин, Александр Осмеркин и другие. Все эти картины очень разные по стилю, жанру и семантике, но их объединяет одно - построение пространства на холсте.

В Серпухове в январе покажут детский спектакль « Космические пираты », где в цену билета входит сладкий подарок для ребенка.

Праздничные мероприятия, концерты, спектакли и новогодние шоу пройдут в январе в каждом городе Подмосковья. Афиша событий активно пополняется, следить за ней удобно на портале welcome.mosreg.ru.

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