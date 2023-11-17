От ремонта до реновации. Глава Минстроя поблагодарил Андрея Воробьев за успех Подмосковья в строительстве

Сегодня Подмосковье - лидер России по объему и темпам строительства жилья. Кроме того, за три года запустили 11 проектов реновации, благодаря которым люди переедут из аварийных домов в новые. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поблагодарил Андрея Воробьева и всю команду губернатора за высокий уровень работы.

Главная задача, по его словам, заключается в том, чтобы каждая управляющая компания работала в интересах людей.

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Что касается строек, ежегодное перевыполнение показателей стало возможным в том числе благодаря ипотечным программам.

Губернатор добавил, что вместе с тем в Подмосковье по президентскому проекту идет масштабная работа по модернизации теплосетей и очистных сооружений.

«Для Подмосковья она очень актуальна. Мы хотели поблагодарить за то, что имеем возможность активно участвовать в ее реализации», - подчеркнул Воробьев.

Еще одно важное нововведение - то, что жители каждого многоквартирного дома в Подмосковье сами выбирают управляющие компании через голосование.

Министр отметил не только высокие результаты Подмосковья в строительстве, но и активное участие, помощь в восстановлении инфраструктуры новых регионов страны.

«Действительно в регионе системно идет работа по строительству жилья и индивидуального, и многоквартирного. Те планы, которые Московская область имеет, перевыполняются ежегодно. Поэтому здесь слова благодарности всей команде», - подчеркнул Файзуллин.

Из ветхого жилья в Подмосковье переселят 147 тысяч человек к 2026 году. Это помогут сделать проекты реновации, запущенные в Балашихе, Раменском, Пушкино, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске.