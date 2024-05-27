От образования до логистики. Подмосковье и Андижанская область Узбекистана будут сотрудничать в ключевых сферах

Уже несколько дней делегация Подмосковья - с деловым визитом в Узбекистане. Сегодня регион подписал соглашение с Андижанской областью. Стороны намерены сотрудничать в развитии особых экономических зон, сказал губернатор Андрей Воробьев. В частности, Московская область поделится опытом внедрения промышленной ипотеки и light industrial - создания готовых площадок для бизнеса.

Еще одно ключевое направление - логистика. Ни одни экономические взаимоотношения невозможны без четко выстроенных процессов в этой сфере, подчеркнул Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что у нас действуют два крупных сухих порта. Это доставка контейнерами. Есть большой проект Китай - Казахстан - Россия в Селятине и в Электроуглях. Сейчас здесь подписано и положено начало работе, в том числе, и на Узбекистан. Поэтому все эти проекты реальны», - объяснил он.

Кроме того, у коллег из Узбекистана есть большой запрос по экспорту сельхозпродукции. Страна богата фруктами, ягодами, продуктами переработки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Делегация прибыла не только чтобы создавать новое, но и укреплять уже имеющееся.

«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью - самой густонаселенной. Там хотим обменяться опытом работы в особых экономических зонах. Наш проект light industrial и промышленная ипотека, которая поддержана президентом, дают очень заметный эффект. Вчера с премьер-министром Узбекистана мы обсуждали дальнейшую интеграцию», - сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты по экономике, торговле, науке, технологиям. Один из ярких примеров - производитель средств защиты для растений «Щелково Агрохим».

«Что касается гуманитарных направлений, то две наши школы - физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова - имеют всю инфраструктуру для того, чтобы принимать не только учеников из разных регионов, но и из-за рубежа. Такая первая практика у нас уже реализована с Белоруссией, но также наши двери открыты для одаренных детей и из Узбекистана», - добавил Воробьев.

Вместе с тем, по его словам, есть актуальная тема по подготовке профессиональных кадров.

«Сварщики, которые нам нужны, водители, особенно категорий C и D, ткачихи - ряд специальностей, которые мы также можем совершенно спокойно, цивилизованно приглашать в Московскую область», - поделился губернатор.