13 марта 2024, 21:35

«От нашего участия зависит будущее». Концерт-форум «Единство народа» открыли в Подольске

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Форум-концерт по сохранению национальных, семейных и культурных ценностей «Единство народа» стартовал в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что участниками концерта стали люди с активной жизненной позицией со всего Подмосковья. Они вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению семейных и культурных ценностей. Губернатор региона добавил, что именно от жителей зависят перемены в каждом городе.

«Наша задача - обеспечивать перемены в каждом городе. Каждый человек должен чувствовать, что меняются дороги, транспорт. Меняется то, что важно для человека», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех присутствующих в зале и все тех, кто добросовестно, активно и неравнодушно делает свой вклад в общее дело.

«Во всех начинаниях нас всегда поддерживает наш президент. <…> Москва и Подмосковье - два самых больших региона по голосованию. От нашего участия, от нашего вклада зависит будущее. Подмосковье, вперед!» - сказал губернатор.

В рамках форума «Единство народа» перед жителями и гостями Подольска выступят Григорий Лепс и Денис Майданов.

Подольск Семья Андрей Воробьев
13 марта 2024, 19:24
Минсельхозпрод Подмосковья подготовил интерактивную карту с локациями масленичных гуляний
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Проводы зимы в этом году проходят с 11 по 17 марта. Для удобства жителей и гостей Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона запустило интерактивную карту, на которой отображены локации с масленичными гуляниями.

Проводы зимы в этом году проходят с 11 по 17 марта. Для удобства жителей и гостей Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона запустило интерактивную карту , на которой отображены локации с масленичными гуляниями.

На карте отображены рестораны, кафе и ярмарки. В эти дни празднования также пройдут на территории шести фермерских хозяйств.

«В Подмосковье работает свыше 7,6 тысячи заведений общественного питания. Порядка тысячи из них на Масленицу вводят специальное меню и предложения с широким разнообразием блинов и традиционных закусок», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Все желающие смогут попробовать блины из страусиных яиц на ферме в Серпухове, посетить гастрономический фестиваль на сыроварне Олега Сироты в Истре, а также поучаствовать в снежных боях на экоферме «Бунин ручей».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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Ярмарки Масленица
13 марта 2024, 18:56
Глава Одинцова Андрей Иванов провел для жителей округа экскурсию по заводу «АНИ Пласт»
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Жители микрорайона Верхний Посад в Звенигороде долгое время выражали свои опасения относительно работы завода «АНИ Пласт». Встречу с инициативными горожанами провел глава округа Андрей Иванов. Экскурсия по предприятию стала ответом на их вопросы.

В мероприятии участвовала инициативная группа жителей, а также представители общественной палаты Одинцовского округа и представители министерств инвестиций и экологии Московской области.

«Нам показали весь цикл производства, ответили на вопросы и пообещали, что подобные встречи и экскурсии будут проходить на регулярной основе», - глава Одинцово Андрей Иванов.

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Одинцово Экология
13 марта 2024, 18:56
Победители интеллектуальных игр в Подмосковье посетили выставку «Россия» на ВДНХ
Общество "Знание"
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Ученики Ивановской школы и студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума победили на Всероссийских интеллектуальных играх в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». В качестве приза их отправили в Москву на международную выставку-форум «Россия».

Ребята посетили павильон Сбера, павильон № 57 «Россия - моя история» и другие экспозиции. Экскурсии победителям конкурса провели гиды программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Кроме того, школьники и студенты получили памятные подарки от общества «Знание».

Напомним, Всероссийские интеллектуальные игры в этом году были посвящены современным достижениям России в различных областях промышленности и науки. Всего звание лучших боролись учащиеся из 28 регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Выставки Школьники Студенты
13 марта 2024, 17:54
Свыше 90 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 91 объект недвижимости. Больше всего из них — в Ступине, Истре и Подольске.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Ступине с начала года реализовали 73 земельных участка. Сейчас на торгах доступно еще 110. Так, жители могут преобрести шесть соток в поселке Малино.

В Истре в этом году продали или сдали в аренду 46 объектов, сейчас доступно еще 99.

Ознакомиться со всеми лотами региона можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Недвижимость

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