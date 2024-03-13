«От нашего участия зависит будущее». Концерт-форум «Единство народа» открыли в Подольске

Он отметил, что участниками концерта стали люди с активной жизненной позицией со всего Подмосковья. Они вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению семейных и культурных ценностей. Губернатор региона добавил, что именно от жителей зависят перемены в каждом городе.

«Наша задача - обеспечивать перемены в каждом городе. Каждый человек должен чувствовать, что меняются дороги, транспорт. Меняется то, что важно для человека», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех присутствующих в зале и все тех, кто добросовестно, активно и неравнодушно делает свой вклад в общее дело.

«Во всех начинаниях нас всегда поддерживает наш президент. <…> Москва и Подмосковье - два самых больших региона по голосованию. От нашего участия, от нашего вклада зависит будущее. Подмосковье, вперед!» - сказал губернатор.

В рамках форума «Единство народа» перед жителями и гостями Подольска выступят Григорий Лепс и Денис Майданов.