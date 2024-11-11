Освещение обновили во дворе дома № 40 в поселке Горшково

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Жильцы дома № 40 обратили внимание на отсутствие освещения детской площадки и территории у дома. На место выехал заместитель главы Дмитровского городского округа Вадим Антонов. Он отметил, что обращение выполнили в полном объеме.

Также Вадим Антонов осмотрел детскую площадку. Игровые элементы на ней соответствуют требованиям безопасности, территория убрана.

Отметим, что подобные пешие обходы заместители главы округа проводят каждую неделю.

«Каждый лично проверяет свою закрепленную территорию. План обхода формируется на основе аналитики муниципального центра управления регионом», - сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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