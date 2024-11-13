13 ноября 2024, 15:27

Освещение обновили около культурного центра «Обухово» в Богородском округе

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Работы по замене уличного освещения на территории около культурного центра «Обухово» в Богородском округе завершены. Здесь установили 38 опор и 45 светильников.

Вопрос замены уличного освещения около культурного центра «Обухово» обсуждался на выездной администрации в прошлом году. Состояние торшерного освещения было оценено как неудовлетворительное и подлежало замене.

Кроме этого, старые опоры не освещали всю территорию. Тогда глава Богородского округа Игорь Сухин совместно с руководством территориального управления определили 45 приоритетных объектов на этот год, одним из которых стала площадь около культурного центра.

На оперативном совещании заместитель главы Богородского округа Илья Просняков доложил о проделанной работе.

«Теперь здесь нормативная освещенность. Мощность светильников 40 Вт. Люди с удовольствием прогуливаются», - рассказал Илья Просняков.

Площадь около культурного центра преобразилась. Она стала визитной карточкой поселка Обухово и местом прогулок для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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Богородский
13 ноября 2024, 15:36
Еще 60 многодетных семей Раменского предпочли получить выплаты вместо земли
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В Раменском городском округе продолжается реализация закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. За время действия закона в администрацию округа обратились 5108 семей, из которых 1891 была поставлена на учет, а 1155 семей уже получили бесплатные земельные участки.

С 1 января 2024 года в закон были внесены изменения, которые предоставляют многодетным семьям возможность вместо участка получить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки доступна по заявлению семьи и с ее согласия.

Для получения выплаты необходимо выполнение нескольких условий: все члены семьи должны быть гражданами РФ; трое и более детей должны проживать в Московской области; у членов семьи не должно быть земельного участка площадью 600 квадратных метров и более в собственности или пользовании в области; члены семьи не должны владеть жилыми домами в области; члены семьи не должны отчуждать или разделять принадлежащие им земельные участки в России с момента вступления в силу закона.

На учете в администрации Раменского городского округа для получения бесплатных земельных участков находятся 635 многодетных семей. С начала года заявление на получение денежной выплаты подали 137 семей. Из них 64 семьям было решено предоставить выплату, а 55 семьям отказали по различным причинам. Еще 18 заявлений находятся на рассмотрении.

Напомним, что заявление на получение выплаты можно подать через портал государственных услуг Московской области. Администрация округа продолжает работу по поддержке многодетных семей, предлагая им выбор между земельным участком и денежной компенсацией.

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Выплаты в России Семья Раменское
13 ноября 2024, 15:17
Каратисты из Воскресенска привезли медали с всероссийских соревнований
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Спортсмены из Воскресенска выступили на Всероссийских соревнованиях по карате киокусинкай «Большое противостояние» в Москве. Турнир собрал более 1500 участников со всей страны.

В упорной борьбе четверо спортсменов из воскресенской школы - Владимир Скрипин, Алихан Алиев, Виктория Плаксина и Полина Чайлян - заняли третьи места в своих категориях. Вместе с ними другие участники команды также показали себя, выступив на достойном уровне. Атмосфера на турнире была напряженной, но в то же время царил дух взаимопомощи и поддержки. Спортсмены выкладывались в каждом бою, а зрители с воодушевлением поддерживали своих фаворитов.

Эти соревнования стали настоящим праздником спорта, где каждый участник смог испытать свои силы, а победители унесли домой заслуженные награды.

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Спортсмены Награды Воскресенск
13 ноября 2024, 15:13
Подозреваемого в незаконном обороте кокаина задержали в Раменском
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Жителя Раменского округа задержали в частном доме по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При нем нашли крупную партию кокаина весом более килограмма.

Задержать подозреваемого полиции помогли сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области. При осмотре у 28-летнего местного жителя обнаружили сверток с веществом весом более килограмма, свыше 500 тысяч рублей наличными и другие вещественные доказательства. Исследование показало, что изъятый порошок - это кокаин.

Ранее сотрудники Клинского отдела Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 29-летний житель Солнечногорского района.

Спортсмены Награды Воскресенск
13 ноября 2024, 15:13
Пожарные в Щелкове провели учения для коллег из разных стран
Пресс-служба Администрации городского округа Щёлково
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Щелковские огнеборцы поделились опытом с зарубежными коллегами, проходившими обучение в Академии Министерства черезаычайных ситуаций России. В учениях приняли участие спасатели из множества стран, включая Азербайджан, Камерун и Малайзию.

Учения, которые прошли на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье», стали важным этапом международного сотрудничества в сфере гражданской обороны. В рамках тренировки щелковские спасатели показали методы тушения пожаров, эвакуации людей и спасения звеньев газодымозащитной службы в условиях высокой опасности. Зарубежные участники высоко оценили уровень подготовки российской команды и слаженность действий в экстремальных ситуациях.

Особое внимание было уделено алгоритму спасения личного состава, оказавшегося в опасности. Этот метод, основанный на приоритетности поиска и спасения, привлек внимание профессионалов из других стран, отметивших его эффективность и практическую ценность.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели МЧС РФ Щелково

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